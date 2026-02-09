  • İSTANBUL
Sağlık
7
Yeniakit Publisher
Ters köşe yapan araştırma: Alzheimer'ın ilk belirtisi unutkanlık değilmiş!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ters köşe yapan araştırma: Alzheimer'ın ilk belirtisi unutkanlık değilmiş!

Alzheimer denince akla ilk unutkanlık gelse de, son araştırmalar gerçeğin farklı olabileceğini gösteriyor.

Foto - Ters köşe yapan araştırma: Alzheimer'ın ilk belirtisi unutkanlık değilmiş!

Nöroloji Bölümü'nden Doç. Dr. Hasan Armağan Uysal, hasta yakınlarının sıklıkla dile getirdiği, "Başkasında böyle olmamıştı" şeklindeki kıyaslamalara açıklık getirdi. Demansın, alzaymır, Lewy cisimcikli demans, frontotemporal demans ve vasküler demans gibi farklı hastalıkları kapsayan bir şemsiye kavram olduğunu ifade eden Uysal, klinik tablonun geniş bir yelpazede değerlendirildiğini belirtti.

Foto - Ters köşe yapan araştırma: Alzheimer'ın ilk belirtisi unutkanlık değilmiş!

"HASTALIK HER HASTADA AYNI KAPIDAN GİRMEZ" Aynı alzaymır tanısını alan iki kişide bile hastalığın farklı seyredebileceğini vurgulayan Doç. Dr. Uysal, "Bazı hastalarda unutkanlık ön plandayken, bazılarında kelime bulma güçlüğüyle başlayan dil problemleri görülebilir. Erken dönemde öfke, içe kapanma veya şüphecilik gibi davranış değişiklikleri de ortaya çıkabilir. Bunun temel nedeni hastalığın beynin hangi bölgelerini ve hangi sırayla etkilediğidir" diye konuştu.

Foto - Ters köşe yapan araştırma: Alzheimer'ın ilk belirtisi unutkanlık değilmiş!

Hastalığın seyrinde genetik yapı, eğitim düzeyi, stres, hipertansiyon ve diyabet gibi faktörlerin rol oynadığını belirten Uysal, bu durumu "bilişsel rezerv" kavramıyla açıkladı. Uysal, bazı beyinlerin oluşan hasarı daha uzun süre telafi edebildiğini, bu nedenle aynı tanının her hastada aynı klinik tabloya yol açmadığını ifade etti.

Foto - Ters köşe yapan araştırma: Alzheimer'ın ilk belirtisi unutkanlık değilmiş!

"DEMANS SADECE HAFIZA KAYBI DEĞİLDİR" Toplumda demansın sadece unutkanlıkla ilişkilendirildiğini ancak beynin etkilenen bölgesine göre belirtilerin değiştiğini aktaran Doç. Dr. Uysal, şunları söyledi: "Beynin ön bölgeleri etkilendiğinde kişilik ve davranış değişiklikleri, yan bölgeler etkilendiğinde dil bozuklukları, derin yapılar etkilendiğinde ise halüsinasyonlar görülebilir. Hasta yakınlarının 'Eskiden böyle biri değildi' tepkisi anlaşılırdır ancak hastalık kişinin karakterini değil, beynini değiştirir. Hastalıkların birbirleriyle kıyaslanması doğru değildir."

Foto - Ters köşe yapan araştırma: Alzheimer'ın ilk belirtisi unutkanlık değilmiş!

"KIYASLAMA YAPMAK SÜRECİ ZORLAŞTIRIR" Tedavi sürecinde kişiye özel yaklaşımın önemine değinen Doç. Dr. Uysal, bazen en doğru tedavinin ilacı artırmak değil, bakım şeklini değiştirmek veya hasta yakınını desteklemek olduğunu belirtti. Başka hastalarla yapılan kıyaslamaların süreci zorlaştırdığını ifade eden Uysal, "Bu süreç kişiye özeldir. Hasta yakınları bunu bildiğinde suçluluk duygusu azalır ve beklentiler gerçekçi hale gelir. Hastaya yargılayarak değil, anlayarak yaklaşmak mümkün olur" dedi.

Foto - Ters köşe yapan araştırma: Alzheimer'ın ilk belirtisi unutkanlık değilmiş!

"KIYASLAMA YAPMAK SÜRECİ ZORLAŞTIRIR" Tedavi sürecinde kişiye özel yaklaşımın önemine değinen Doç. Dr. Uysal, bazen en doğru tedavinin ilacı artırmak değil, bakım şeklini değiştirmek veya hasta yakınını desteklemek olduğunu belirtti. Başka hastalarla yapılan kıyaslamaların süreci zorlaştırdığını ifade eden Uysal, "Bu süreç kişiye özeldir. Hasta yakınları bunu bildiğinde suçluluk duygusu azalır ve beklentiler gerçekçi hale gelir. Hastaya yargılayarak değil, anlayarak yaklaşmak mümkün olur" dedi./ kaynak: sabah

