Onbir ayın sultanı Ramazan için geri sayım başladı! Mideyi açlığa alıştırmanın 7 püf noktası

7. Davranışsal açıdan ise hızlı yemek yerine 'farkındalıklı' yeme pratiği geliştirmek de çok değerlidir. Çünkü iftarda kontrolsüz tüketim yapmak çoğu zaman fizyolojik açlıktan değil; uzun süreli kısıtlamanın yarattığı psikolojik yeme isteğinden kaynaklanır. Bir diğer kritik hazırlık ise uyku düzenidir. Düzensiz ve çok geç uyunan bir ritmi toparlamak, hormonal ve metabolik denge açısından ciddi fark oluşturacaktır.