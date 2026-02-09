  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail’in “çifte cephe” paniğini Yunan basını ifşa etti Türk gücü korkusu 'Derin Galatasaray değil derin kadro!' Utanmazın bir Tweetiyle en az 15 kişi öldü! Cem Küçük o rezil adamı unutturmadı Özgür Özel Erdoğan’ın tutsağıdır! Erdem Atay’dan olay sözler! İzmir Buca Belediyesi'ne operasyon! 26 şüpheli adliyede Zehir tacirlerine "son 10 gün" darbesi! 24 ilde dev operasyon: Tonlarca uyuşturucu ve milyonlarca hap ele geçirildi Sağlık turizminde TÜRKİYE mucizesi: ABD'li çiftin "Healthcation" turu dünyayı şaşırttı Mesajları ifşa oldu! Özgür Özel'den Mesut Özarslan'a iğrenç küfürler... Trump’tan Super Bowl şovuna zehir zemberek sözler! "Amerikan değerlerini yansıtmıyor" dedi: "Şimdiye kadarki en kötüsüydü!" Ağrı Kesici ilaçlar hiç masum değil: Kalp Krizi ve kanser riskini artırıyor!
Gündem İsrail bayrağını paspas yaptı! İçimizdeki İsrail sevdalılarını rahatsız etti. Başörtüsüne küfrün asıl sebebi bu mu?
Gündem

İsrail bayrağını paspas yaptı! İçimizdeki İsrail sevdalılarını rahatsız etti. Başörtüsüne küfrün asıl sebebi bu mu?

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Eskişehir’in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş AKGÜN, makam odasının girişine İsrail bayrağını paspas olarak yerleştirerek, her girişinde ayaklarını bu bayrağa silip geçmesiyle büyük bir cesaret örneği sergiledi. Siyonist zulme karşı sergilediği bu dik duruşla “Osmanlı Hatunu” lakabını sonuna kadar hak eden AKGÜN, bu hareketiyle adeta düşman çatlatırken, yerli işbirlikçileri de rahatsız etti.

İYİ Partili Mehmet Emin KORKMAZ’ın, Başkan Zeynep Güneş AKGÜN’ün kılık kıyafetini ve şahsını hedef alan çirkin sosyal medya paylaşımının altından ise AKGÜN’ün bu onurlu duruşu çıktı. Kadın bir belediye başkanının kıyafetine dil uzatacak kadar alçalan KORKMAZ’ın, aslında bu cesur eylemi sindiremediği anlaşıldı.

 

Halkın kutsallarına ve onurlu duruşuna dil uzatan İYİ Partili KORKMAZ, emniyet güçlerince gözaltına alındı. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen KORKMAZ, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Mihalgazi’nin yürekli başkanı Zeynep Güneş AKGÜN’e yönelik bu saldırı, milletin vicdanında mahkum edilirken, “Kadının delikanlısı nasıl olur?” sorusunun cevabı videodaki bu asil duruşla bir kez daha tescillendi.

Zeynep Güneş kimdir? Kaç yaşında, görevi nedir?
Zeynep Güneş kimdir? Kaç yaşında, görevi nedir?

Biyografi

Zeynep Güneş kimdir? Kaç yaşında, görevi nedir?

BBP’den Zeynep Güneş’i hedef alan İP’li ahlaksıza sert tepki: Milletle bağını koparmış saygısız..!
BBP’den Zeynep Güneş’i hedef alan İP’li ahlaksıza sert tepki: Milletle bağını koparmış saygısız..!

Gündem

BBP’den Zeynep Güneş’i hedef alan İP’li ahlaksıza sert tepki: Milletle bağını koparmış saygısız..!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Teror soykirim kuklasi yahudi seriatcisi tum serefsiz hainler korkmali sira onlara geliyore

.........
Şehit kardeşine küfreden milletvekili Lütfü Türkkan’a hakaret etti, aracından oldu: Arabam şehidime feda olsun! İşe otobüsle gider gelirim…
Gündem

Şehit kardeşine küfreden milletvekili Lütfü Türkkan’a hakaret etti, aracından oldu: Arabam şehidime feda olsun! İşe otobüsle gider gelirim…

2021 yılında Bingöl’de şehit ağabeyi Tahir Gürmen’e küfür ederek Türkiye’nin tepkisini çeken İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a sos..
Trump'ın ve Elon Musk'un en rezil videosu yayınlandı! Bunlara hala başkan ve iş adamı diyorlar
Gündem

Trump'ın ve Elon Musk'un en rezil videosu yayınlandı! Bunlara hala başkan ve iş adamı diyorlar

Küresel sermayenin pedofili baronu Jeffrey Epstein'in kirli defterleri açıldıkça, Batı’nın "dokunulamaz" denilen zenginlerinin iğrenç yüzü b..
Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'a kol kanat germişlerdi! İYİ Parti'de Müsavat Dervişoğlu'ndan zoraki "hidayet" çıkışı
Gündem

Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'a kol kanat germişlerdi! İYİ Parti'de Müsavat Dervişoğlu'ndan zoraki "hidayet" çıkışı

Geçmişte şehit bacısına küfreden Lütfü Türkkan gibi isimleri baş tacı eden, milletin değerlerine dil uzatanlara kalkan olan İYİ Parti’de bu ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23