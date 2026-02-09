İsrail bayrağını paspas yaptı! İçimizdeki İsrail sevdalılarını rahatsız etti. Başörtüsüne küfrün asıl sebebi bu mu?
Eskişehir’in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş AKGÜN, makam odasının girişine İsrail bayrağını paspas olarak yerleştirerek, her girişinde ayaklarını bu bayrağa silip geçmesiyle büyük bir cesaret örneği sergiledi. Siyonist zulme karşı sergilediği bu dik duruşla “Osmanlı Hatunu” lakabını sonuna kadar hak eden AKGÜN, bu hareketiyle adeta düşman çatlatırken, yerli işbirlikçileri de rahatsız etti.
İYİ Partili Mehmet Emin KORKMAZ’ın, Başkan Zeynep Güneş AKGÜN’ün kılık kıyafetini ve şahsını hedef alan çirkin sosyal medya paylaşımının altından ise AKGÜN’ün bu onurlu duruşu çıktı. Kadın bir belediye başkanının kıyafetine dil uzatacak kadar alçalan KORKMAZ’ın, aslında bu cesur eylemi sindiremediği anlaşıldı.
Halkın kutsallarına ve onurlu duruşuna dil uzatan İYİ Partili KORKMAZ, emniyet güçlerince gözaltına alındı. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen KORKMAZ, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mihalgazi’nin yürekli başkanı Zeynep Güneş AKGÜN’e yönelik bu saldırı, milletin vicdanında mahkum edilirken, “Kadının delikanlısı nasıl olur?” sorusunun cevabı videodaki bu asil duruşla bir kez daha tescillendi.