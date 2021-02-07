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Biyografi Şeyma Altundal kimdir, nerelidir?
Biyografi

Şeyma Altundal kimdir, nerelidir?

Şeyma Altundal kimdir? “Başörtüm açıldı, başörtümü takmama bile izin vermediler” yalanıyla gezi ihanetini Boğaziçi Üniversitesi üzerinden sergilemek isteyen terör örgütlerine, LGBT’li sapkınların ekmeğine yağ süren Şeyma Altundal kimdir? Şeyma Altundal nereli? Şeyma Altundal hangi bölümde okuyor? İşte Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektör atanmasını bahane ederek Türkiye düşmanlarının maskotu haline gelen Şeyma Altundal kimdir? sorusunun cevabı.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 10:05:00 - 2021-02-07 10:11:03
Şeyma Altundal kimdir, nerelidir?

İkinici gezi ihanetini sergilemek isteyen terör örgütleri, CHP ve HDP ile LGBT’li sapkınların rektör atanmasını bahane ederek Türkiye’yi karıştırmak istediği kir oyunlar tek tek deşifre oluyor. Soros’un çocuklarının başını çektiği provokasyonlarda dine, diyanete düşman olanların ihanetlerine ne yazık ki başörtüsü gibi dini sembolleri de kullanmaktan geri durulmuyor. İddiaya göre, başörtülü olduğu görülen Şeyma Altundal adlı kişinin polis tarafından gözaltına alınırken yerde sürüklenmiş ve başörtüsü açılmış. Ardından kendisine ters kelepçe uygulanmış ve başını örtmesine de izin verilmiş. Peki Şeyma Altundal denilen kişinin gerçekten de başörtüsü mü açıldı? Emniyetten provokasyon kokan bu iddiaya yalanlama geldi.

Şeyma Altundal’ın başörtüsü mü açıldı?

Emniyet Genel Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesi kampüsündeki protestolarda gözaltına alınan Şeyma Altundal'ın gözaltı esnasında yerlerde sürüklendiği, başörtüsünün açıldığı ve başörtüsünü yeniden takmasına izin verilmediği şeklindeki iddialarını yalanlayan bir video yayınladı. Yapılan paylaşımda, "Gözaltına alınan öğrencilerden Şeyma Altundal gözaltı yapılırken yerlerde sürüklendiğini, başörtüsünün açıldığını, başörtüsünü yeniden takmasına izin verilmediğini. Suçun her türlüsüyle mücadele eden Türk polisi, yalanın her türlüsüyle de mücadele ediyor. Mücadeleye devam" denildi.

Şeyma Altundal kimdir?

Şeyma Altundal’ın Düzceli olduğu, sosyoloji bölümünde okuduğu söyleniyor. Boğaziçi provokatörleri arasında gösterilere katılan Şeyma Altundal’ın gözaltı işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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