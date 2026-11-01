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Hayat-Aktüel
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Yeniakit Publisher
Anadolu'nun bozkırı beyazla kaplandı! Sis bulutları görsel şölen sundu!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Anadolu'nun bozkırı beyazla kaplandı! Sis bulutları görsel şölen sundu!

Kırıkkale'de etkili olan yoğun sisin Anadolu bozkırını kapladığı anlar havadan görüntülendi.

#1
Foto - Anadolu'nun bozkırı beyazla kaplandı! Sis bulutları görsel şölen sundu!

İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Kırıkkale'de etkili olan yoğun sis, geniş bir alana yayıldı.

#2
Foto - Anadolu'nun bozkırı beyazla kaplandı! Sis bulutları görsel şölen sundu!

Vadiler, tepeler ve Dinek Dağı'nın yüksek kesimleri sis tabakasının altında kaldı.

#3
Foto - Anadolu'nun bozkırı beyazla kaplandı! Sis bulutları görsel şölen sundu!

Dronla havadan kaydedilen görüntülerde, Anadolu bozkırını kaplayan sisin dağ yamaçları boyunca uzandığı görüldü.

#4
Foto - Anadolu'nun bozkırı beyazla kaplandı! Sis bulutları görsel şölen sundu!

Sisle kaplanan bozkır arazisi ve Dinek Dağı, farklı açılardan görüntülendi.

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