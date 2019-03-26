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Seyitgazi’ye son teknoloji ile donatılmış ambulans

Seyitgazi ilçesindeki 112 Acil Servis hizmetlerinde kullanılmak üzere temin edilen son teknoloji ile donatılmış ambulans törenle teslim edildi.

26 Mart 2019 Salı 13:43
Seyitgazi’ye son teknoloji ile donatılmış ambulans

Seyitgazi ilçesindeki 112 Acil Servis hizmetlerinde kullanılmak üzere temin edilen son teknoloji ile donatılmış ambulans törenle teslim edildi.


Seyitgazi ilçesinin 51 mahallesine hizmet veren 112 Acil Servisi’nin daha da ulaşılabilir olması amacı ile Seyitgazi belediye Başkanı Hasan Kalın’ın girişimleri sonuç verdi. İlçeye kazandırılan, son teknoloji ile donatılmış ve 4x4 özelliği ile her arazi koşulunda ulaşımı sağlayan yeni ambulans Seyitgazi Belediyesi önünde yapılan törenle teslim edildi.


Seyitgazililer adına hizmete alınan ambulansı teslim alan Başkan Hasan Kalın, “Allah kullandırmasın, ancak yokluğunu da aratmasın diyeceğimiz ambulanslarımız bizler için her zaman lazım. Kış ve arazi şartlarında da sıkıntılar yaşanmaması adına Sağlık Bakanlığımıza talebimiz sonuç verdi. Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. İlçemize 4x4 her arazi koşullarında çalışacak ambulansımız oldu hayırlı uğurlu olsun” diye konuşu.


Öte yandan ambulansı teslim eden İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Seydi Ahmet Güllü ise, “Seyitgazi halkına hizmet verecek sıfır kilometre bir ambulansı teslim etmek üzere getirdik. Başkanımızın kendisine teslim edilmesini arzu ettik. Hemşehrilerimize hayırlı olsun diyorum. Bu arada bir konuyu tekrar buradan açıklık getirelim. Cumhurbaşkanımızın bizzat kendisinin de dediği gibi Kırka’ya entegre hastanemiz yapılacak. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok" açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 13:43
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