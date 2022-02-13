  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobil takla attı
Yerel

Seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobil takla attı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda tıra arkadan çarpan otomobil takla attı.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 13:30:00 -
Seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobil takla attı

Kaza, TAG Otoyolu Düziçi gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. idaresindeki 80 ACB 530 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Emre İçli idaresindeki 02 HN 262 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ters dönen otomobil hurdaya dönerken sürücü yaralandı. Otoyoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin desteğiyle otomobilden çıkartılan sürücüye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralı sürücü ambulansa Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay