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Aktüel

Seyir halindeki tır yandı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde seyir halindeki bir tırın lastiğinin patlaması sonucu araçta yangın çıktı.

2020-04-25 17:37:56 -
Seyir halindeki tır yandı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde seyir halindeki bir tırın lastiğinin patlaması sonucu araçta yangın çıktı.


Edinilen bilgiye göre Taşköprü’den Hanönü istikametine gitmekte olan Kenan Uslu yönetimindeki 37 AAF 549 plakalı tırn dorsesindeki lastiği patlaması sonucu araçta yangın çıktı.


Dorseyi saran yangına Hanönü Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Kullanılamaz hale gelen araç trafik ekipleri tarafından çekildi.

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