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Seyir halindeki otomobilden bir kişi atıldı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde seyir halindeki bir otomobilden atıldığı iddia edilen şahıs yaralandı.

12 Eylül 2019 Perşembe 15:06
Seyir halindeki otomobilden bir kişi atıldı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde seyir halindeki bir otomobilden atıldığı iddia edilen şahıs yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Turgutlu ilçesi İzmir-Ankara E-96 karayolu üzerinde bir kişinin araçtan atıldığını gören diğer sürücüler durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Emrah Akın’ı (41) Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Baş, göğüs, kol ve bacaklarından yaralanan Akın, hastanede tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, Akın’ı araçlarından attığı iddia edilen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 15:06
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