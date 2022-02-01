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Gündem Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Gündem

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

TEM otoyolu Anadolu-Avrupa istikametinde seyir halindeki otomobil alev topuna döndü.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 04:17:00 -
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Yangın, saat 00.45 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Ümraniye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 KT 2640 plakalı otomobil seyir halindeyken bir anda altından alevler çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, otomobilin uyarı lambalarını yakarak emniyet şeridine yanaştı. Bir anda alev topuna dönen otomobili son anda terk eden sürücü bagajdaki yangın söndürücüyle müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye fe polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu söndürdüğü otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri başka bir kaza yaşanmasını önlemek için yola dubalar koydu.

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