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Yerel Seyir halindeki otomobil alev alev yandı! Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri seferber oldu!
Yerel

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı! Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri seferber oldu!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı! Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri seferber oldu!

Manisa'nın Salihli ilçesinde seyir halindeyken bir anda motor kısmından sinsi alevlerin yükseldiği otomobil, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Atatürk Mahallesi Orhaniye Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü, motor bölümünden dumanların yükseldiğini fark edince aracı hızla yol kenarına çekerek canını zor kurtardı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Atatürk Mahallesi Orhaniye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobilin motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle alevlere ilk müdahaleyi yaptı.

İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alarak söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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