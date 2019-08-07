Seyir halindeki otomobil alev aldı Adıyaman’da, seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Adıyaman’da, seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Kahta istikametine ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen 40 DE 743 plakalı otomobilin motor kısmı bilinmeyen nedenlerden dolayı alev aldı. Otomobil sürücüsü seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükseldiğini görünce otomobilini yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangını büyümeden söndürdü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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