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Seyir halindeki motosiklet devrildi, sürücüsü yaralandı

Bilecik’te seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 16:35:29 -
Seyir halindeki motosiklet devrildi, sürücüsü yaralandı

Bilecik’te seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Tepebaşı mevkinden Küçük Sanayi Sitesi istikametine seyir halindeki 11 EC 617 plakalı motosiklet sürücüsü Hüseyin K. Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı kavşağından çarşı merkezine dönüş yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek aracı devirdi. Devrilmenin etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı Hüseyin K. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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