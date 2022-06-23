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Yerel Seyir halindeki kamyonet böyle yanıp kül oldu!
Yerel

Seyir halindeki kamyonet böyle yanıp kül oldu!

Mardin'in Derik ilçesi uluslararası İpek yolunda seyir halindeki kamyonet alevlere teslim oldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 16:29:00 -
Seyir halindeki kamyonet böyle yanıp kül oldu!

Mardin'in Derik ilçesi uluslararası İpek yolunda seyir halindeki kamyonet alevlere teslim oldu.

Alınan bilgilere göre, Derik ilçesi uluslararası İpek yolunda seyir halinde olan Ford marka transit kamyonette yangın çıktı. İsmi öğrenilmeyen araç sürücüsü, yangını fark etmesi üzerine aracı yol kenarına çekti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan araçta yaralama ve can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Ekipler tarafından söndürülen araç kullanılamaz hale geldiği ve çekici yardımıyla yol kenarından kaldırıldığı kaydedildi.

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