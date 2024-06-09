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Yerel Seyir halindeki kamyon alev topuna döndü
Yerel

Seyir halindeki kamyon alev topuna döndü

Yeniakit Publisher
2024-06-09 17:02:00 -
Seyir halindeki kamyon alev topuna döndü

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde seyir halinde bulunan hafriyat yüklü kamyon küle dönerken, yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Siverek-Şanlıurfa kara yolu 15. kilometresinde seyir halinde bulunan hafriyat yüklü kamyon, henüz belirlenmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücü kamyonu yol kenarına çekerek itfaiye ve yoldan geçen diğer sürücülerden yardım istedi.

İtfaiye ve diğer sürücülerin tüm çalışmalarına rağmen kamyon kullanılamaz hale geldi.

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