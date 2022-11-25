Seyir halindeki araçta yangın
Samsun'un Çarşamba ilçesinde seyir halindeyken yanan hafif ticari araçta hasar oluştu.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde seyir halindeyken yanan hafif ticari araçta hasar oluştu.
Samsun-Ordu kara yolunun Melik mevkisinde seyir halindeki 55 RB 295 plakalı hafif ticari aracın motor bölümünde yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü, yolun kenarına park ettiği araçtaki yangına yangın tüpüyle müdahale etti.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu araçta hasar meydana geldi.