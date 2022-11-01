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Gündem Seyir halindeki aracı durdurup kadını kaçırdılar
Gündem

Seyir halindeki aracı durdurup kadını kaçırdılar

İstanbul Şişli'de bir grup şüpheli, seyir halindeki otomobilde yolcu konumunda bulunan kadını zorla alıp aracın sürücüsü Muhammet Tekin'e kurşun yağdırdılar. Tekin hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 02:06:00 -
Seyir halindeki aracı durdurup kadını kaçırdılar

Olay, saat 22.30 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi, Galata Deresi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle cadde üzerinde seyir halinde olan 34 EYR 630 plakalı aracı takip eden şüpheliler aracı durdurarak araç içinde bulunan bir kadını zorla kendi araçlarına aldılar.

Aracı taradılar

Kadını alan şüpheliler aracı taradı. Onlarca kurşunun sıkıldığı araçta bulunan sürücü Muhammet Tekin ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ağır yaralanan Tekin'i ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hayatını kaybetti

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Tekin hayatını kaybetti. Kadını zorla kaçıran şahıslar ise kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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