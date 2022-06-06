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Yerel Seyir halindeki aracı durdurup içindekileri darp ettiler
Yerel

Seyir halindeki aracı durdurup içindekileri darp ettiler

Beylikdüzü’nde yabancı uyruklu bir grup, ortalığı birbirine kattı. Seyir halindeki aracın önünü kesen şahıslar, tekme ve tokatla aracın içindekilere saldırdı.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 09:57:00 -
Seyir halindeki aracı durdurup içindekileri darp ettiler

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde yaşandı.

İddialara göre bir grup yabancı uyruklu şahıs, seyir halindeki aracın önünü bilinmeyen bir nedenle önünü kesti.

Yolun bir şeridini kapatan şahıslar, akan trafiğe aldırmadan aracın içindekilerle tartışmaya başladı.

İlerleyen dakikalarda yaptıkları ile yetinmeyen şahıslar, tekme ve tokatlarla diğer şahıslara saldırdı.

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