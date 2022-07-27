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Yerel Seyir halindeki araca kurşun yağdırdılar
Yerel

Seyir halindeki araca kurşun yağdırdılar

Adana’da seyir halinde olan hafif ticari araca silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda 23 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-27 02:12:00 -
Seyir halindeki araca kurşun yağdırdılar

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi ara sokaklarında kimliği belirlenemeyen şüpheliler seyir halinde olan 01 FFY 27 plakalı hafif ticari araca silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda yolcu konumunda bulunan Necati Ersönmez (23), başından vuruldu. İsmi öğrenilemeyen araç sürücüsü durmayarak yakınında bulunan özel bir hastaneye geldi. Özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Necati Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı gencin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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