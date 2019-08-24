Seyir halindeki araç yandı Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde seyir halindeki araç yandı.

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde seyir halindeki araç yandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir-Bigadiç kara yolunun Çömlekçi mevkiine geldiği sırada motordan çıktığı sanılan arıza sebebiyle araç alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında araç kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı. M.A. idaresindeki aracın seyir halinde yanmasıyla alakalı tahkikat sürüyor.

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