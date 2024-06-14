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Yerel Seyir halindeki araç alev topuna döndü
Yerel

Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Yeniakit Publisher
2024-06-14 16:59:00 -
Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Antalya, Manavgat'ta seyir halindeyken yanmaya başlayan kamyonet küle döndü.

Olay, Manavgat ilçesinin Side Mahallesi Celal Gürsel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Ahmet Yüksel'in idaresindeki bir tedarik firmasına ait kamyonetten bir anda dumanlar yükselmeye başladı.

Kısa sürede alevlere teslim olan kamyoneti gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangının elektrik aksamından çıktığı belirlenen kamyonet, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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