Seyidoğlu Gıda'dan 35 ülkeye ihracat

Seyidoğlu Genel Müdürü Mehmet Göksu, gerek pandemi döneminde attıkları adımlar gerek yaptıkları yeni yatırımlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Salgın sürecinde yatırımlara ara vermediklerini anlatan Göksu, “Üretime güç katıyoruz, katacağız. İnşallah, 10 milyon TL’lik fabrika yatırımımızla birlikte kapasitemiz yüzde 100 artacak. 200 civarında yeni istihdam ve 50 yeni ürün çeşidini daha üretmeye başlayacağız” dedi.

Üretimi arttıracağız

Pandemi döneminde vücudun bağışıklık sistemini güçlendiren tahin ve pekmez talebinin ikiye katlandığını aktaran Göksu, “Bu ürünlerde yeni çeşitlerle üretimi arttıracağız” diye konuştu.

İhracata odaklandı

Göksu, ürün yolladıkları ülke adedini 35’ten 50’ye çıkarmayı hedeflediklerini de belirtti. 2019 yılını 210 milyon TL ciroyla kapattıklarını kaydeden Göksu, “2020’de bu rakamı yüzde 25 arttırmayı ve 250 milyon TL’nin üzerine taşımayı planlıyoruz. Gıda sektörü şu anda dünyanın en kritik öneme sahip sektörlerinden biri haline dönüştü. İnsanlar el değmeden sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmak istiyorlar. Bu alanda tam otomasyon ve endüstri 4.0 alanındaki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Akıllı fabrika konseptinde yatırımlara ağırlık veriyoruz” şeklinde konuştu.

Covid-19’a karşı güvenli

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Covid-19 belgesini almaya hak kazanan ilk firmalardan biri olduklarını dile getiren Göksu, şu ifadeleri kullandı: “Bu belge sayesinde hammadde tedarikinden üretime, personel güvenliğinden son tüketiciye ürünlerin ulaştırılmasına kadar olan tüm süreçlerde güvenilir gıda ürettiğimizi belgelenmiş oluyoruz. Gerek yerli gerek yabancı satın almacılar bu belgeye sahip olan firmaları tercih etmeye başladılar. Tüketiciler nezdinde ise var olan güven perçinlenmiş oldu.”

Hedef büyük

Ev dışı tüketim pazarında Seyidoğlu Gıda’nın önemli bir oyuncu olduğu bilgisini veren Göksu, “Günde 1 milyon paket piknik adı verilen 20-30 gramlık kahvaltılık ürün üretmeye başladık. Yeni fabrikamızın devreye girmesiyle birlikte bu rakamı yıllık 500 milyon adete çıkaracağız. Sadece cezaevlerine ayda 10 milyon tek öğünlük helva ve reçel gönderiyoruz” dedi.

Önemli anlaşmalar...

Sultanbacı markasıyla Baklava üretimi de yaptıklarını ve sektörde pek çok yeni tatlıyı ilk kendilerinin tüketiciye sunduklarını dile getiren Mehmet Göksu, sözlerini şöyle tamamladı: “Organik tahin ve cevizden ürettiğimiz baklavamız özellikle vücut direncini yüksek tutmak isteyenler tarafından çok sevildi. Helvalarımızda fruktoz şurubu ve glikoz asla kullanmıyoruz. Faydalı tatlı çocuklara helvayı sevdirmek için çizgi film karakteri Rafadan Tayfa ile lisans anlaşması yaptık. Ünlerimiz Türkiye’nin tamamı yanı sıra dünya genelinde Wall Mart, Asda, Tesco, Morrisons ve Carrefour gibi global zincirlerde satılması bizi sektörde üst lige taşıyan gelişmeler.”