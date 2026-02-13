  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'li belediyenin ihmalkarlığı İzmir'i sulara gömdü! Vatandaşın canına tak ettiren o görüntüler sonrası isyan bayrağı açıldı Türkiye güne dev operasyonla uyandı! 9 şirkete apar topar el konuldu CHP tipi demokrasi! Bu sefer İzmir'de aynı provokasyon! Fetullah Gülen’i mezarında ters döndürecek gelişme! Size bu dünyada rahat yok CHP'li belediyelerdeki rezalete tetikçi Ataklı'dan kan donduran savunma! Utanmazlığın bu kadarına pes, CHP'li sapığı böyle savundu LGBT'li sapık 10 çocuğu öldürdü, sekülerler üç maymunu oynuyor! Jandarmanın nefes kesen operasyonuyla 12 il aynı anda sarsıldı! Hesaplardaki o devasa rakamı görenlerin nutku tutuldu 49 il için sarı kodlu uyarı! Beyaz Saray’da "İran" pazarlığı: Trump’tan masaya ikinci uçak gemisi tehdidi! Fenerbahçeli futbolcu oto yıkamacılığı yapıyor!
Gündem BBP, Cumhur ittifakından ayrılıyor mu? Farklı partilerle ittifak peşinde…
Gündem

BBP, Cumhur ittifakından ayrılıyor mu? Farklı partilerle ittifak peşinde…

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
BBP, Cumhur ittifakından ayrılıyor mu? Farklı partilerle ittifak peşinde…

Bazı basın organlarında ortaya atılan ‘BBP farklı partilerle ittifak yapacak’ iddialarına, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu yaptığı açıklama ile cevap verdi. Yörükçüoğlu, "Farklı partilerle ortak liste, Meclis grubu ya da yeni bir ittifak arayışı içinde değiliz. Bizim durduğumuz yer nettir. Orası da Cumhur İttifakı'dır" dedi.

BBP'den farklı partilerle ittifak olunacağı iddialarına yalanlama geldi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiğini, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını, BBP'nin Cumhur İttifakı'nın yanında yer alacağını belirtti.

Cumhur İttifakı ile ittifak sürecinin devam edeceklerini, başka siyasi partilerle herhangi bir ittifakın söz konusu olmadığını belirten Yörükçüoğlu, "Bu tür haberler iyi niyetli değildir, itibar edilmemelidir. Bu tür haberleri iyi niyetli görmüyoruz. Bizim durduğumuz yer nettir. Orası da Cumhur İttifakı'dır. Bunun dışındaki haber ve paylaşımlara itibar edilmemesini önemle ifade ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

KAMUOYU YANILTILIYOR

Yörükçüoğlu, BBP'nin siyasi duruşunun açık ve değişmez olduğunun altını çizerek, kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını vurguladı. Yörükçüoğlu, parti adına yapılan değerlendirmelerde, farklı partilerle ortak liste, Meclis grubu ya da yeni bir ittifak arayışı içinde olunduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu sözlerine ekledi.

Arınç yine kızdırdı: Bu millet aziz değil! Uyanış, diriliş beklemeyin...
Arınç yine kızdırdı: Bu millet aziz değil! Uyanış, diriliş beklemeyin...

Gündem

Arınç yine kızdırdı: Bu millet aziz değil! Uyanış, diriliş beklemeyin...

Tanal’ın kuyruk acısı geçmedi! Yumruktan önce: Osman’ı döveceğim.. Yumruktan sonra: Teke tek olsak döverdim!
Tanal’ın kuyruk acısı geçmedi! Yumruktan önce: Osman’ı döveceğim.. Yumruktan sonra: Teke tek olsak döverdim!

Gündem

Tanal’ın kuyruk acısı geçmedi! Yumruktan önce: Osman’ı döveceğim.. Yumruktan sonra: Teke tek olsak döverdim!

İki hafta sonra 72 olacak! Başkan Erdoğan'ın hızı baş döndürüyor...
İki hafta sonra 72 olacak! Başkan Erdoğan'ın hızı baş döndürüyor...

Gündem

İki hafta sonra 72 olacak! Başkan Erdoğan'ın hızı baş döndürüyor...

CHP'li belediyelerdeki rezalete tetikçi Ataklı'dan kan donduran savunma! Utanmazlığın bu kadarına pes, CHP'li sapığı böyle savundu
CHP'li belediyelerdeki rezalete tetikçi Ataklı'dan kan donduran savunma! Utanmazlığın bu kadarına pes, CHP'li sapığı böyle savundu

Gündem

CHP'li belediyelerdeki rezalete tetikçi Ataklı'dan kan donduran savunma! Utanmazlığın bu kadarına pes, CHP'li sapığı böyle savundu

Belediyenin sosyal medya açıklaması şok etti: Borcunu ödemeyene hizmet verilmeyecek
Belediyenin sosyal medya açıklaması şok etti: Borcunu ödemeyene hizmet verilmeyecek

Gündem

Belediyenin sosyal medya açıklaması şok etti: Borcunu ödemeyene hizmet verilmeyecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23