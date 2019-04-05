Şeyhmus Aydın kimdir? Siverek belediye bakanı Şeyhmus Aydın hayatı

Şeyhmus Aydın, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Siverek belediye başkanı seçilmesiyle birlikte Şeyhmus Aydın’ın kim olduğu merak konusu oldu. 1984-1989 dönemi belediye başkanlığı görevini yürüten Şeyhmus Aydın kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeyhmus Aydın hayatı…

Şeyhmus Aydın, 1950'de Siverek'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Siverek'te tamamladıktan sonra Ankara Gazi Üniversitesi İnşaat Fakültesi öğrenimini 1979'da tamamlayan Aydın, 1984-1989 dönemi belediye başkanlığı görevini yürüttükten sonra kendi mesleğine devam etti. Şeyhmus Aydın, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Şanlıurfa Siverek Belediye Başkan adayı oldu ve seçimlerde yüzde 45.86 oy oranı ile Siverek belediye başkanı oldu

Siverek belediye başkanları

Süleyman Ağa (1873-1875)

Çerkozade Halil Ağa (1875-1879)

Çerkozade Halil Ağa (1875-1879)

Mehmet Nuri Efendi (1883-1885)

Mehmet Nuri Efendi (1883-1885)

Mustafa Nuri Efendi (1885-1894)

Mustafa Nuri Efendi (1885-1894)

Osman Sakıp Efendi (1894-1900)

Osman Sakıp Efendi (1894-1900)

Mustafa Efendi (1900-1902)

Mustafa Efendi (1900-1902)

Cudi Paşa (1903-1908)

Cudi Paşa (1903-1908)

Genco Çırak (1909-1920)

Genco Çırak (1909-1920)

Mehmet Emin Odabaşı (1920-1926)

Mehmet Emin Odabaşı (1920-1926)

Rüştü Küçükömer (1927-1933)

Rüştü Küçükömer (1927-1933)

Celilzade (Kado) Abdulkadir (1933-1938)

Celilzade (Kado) Abdulkadir (1933-1938)

Bekir Kiraz (1946-1948)

Bekir Kiraz (1946-1948)

Mehmet Kadirağa (1948-1950)

Mehmet Kadirağa (1948-1950)

Hacı Yılmaz Fettahlıgil (1950-1973)

Hacı Yılmaz Fettahlıgil (1950-1973)

Abdulkadir Odabaşı (1973-1977)

Abdulkadir Odabaşı (1973-1977)

Suat Karataş (1978-1979)

Suat Karataş (1978-1979)

Şeyhmus Aydın (1984-1989)

Şeyhmus Aydın (1984-1989)

M. Lami Odabaşı (1989-1994)

M. Lami Odabaşı (1989-1994)

Hasan Çelebi (1994-2007)

Hasan Çelebi (1994-2007)

Ali Murat Bucak (2007-2014)

Ali Murat Bucak (2007-2014)

Resul Yılmaz (2014 - 2019)

Resul Yılmaz (2014 - 2019)