Seyhan Devlet Hastanesine ait kantin kiraya verilecek
Mülkiyeti Seyhan Devlet Hastanesine ait 379 m² kantin 36 ay süreliğine ihale usulü kiraya verilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İhale 21.02.2022 Pazartesi günü saat: 10:00’da Adana Seyhan Devlet Hastanesi Toplantı/İhale Salonunda yapılacak.
Teklif Dosyaları Adana Seyhan Devlet Hastanesi / Satınalma Birimi (En geç ihale tarih ve saatine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.)
Şartname ve Ekleri Adana Seyhan Devlet Hastanesi / Satınalma Birimi’nden temin edilebilir. İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35.a maddesi (kapalı teklif usulü) yapılacak.
İhale Konusu Taşınmazın;
a) Niteliği : Kantin Yeri Kiralama İşi
b) Bulunduğu Yer : Adana Seyhan Devlet Hastanesi
c) Hastane Yönetimi : Adana Seyhan Devlet Hastanesi
d) Yüzölçümü : 449,60 m2
(Seyhan Devlet Hastanesi toplam 379,60 m2 (proje Ek1 de belirtilen 162 m2 açık hizmet alanı ve 217,60 m2 kapalı hizmet alanı)
-Barajyolu Ek Hizmet Binası toplam 70 m2 (proje Ek:1 de belirtilen 35 m2 açık hizmet alanı, 35 m2 kapalı hizmet alanı)
e) Kira süresi : 36 (Otuz altı) ay
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