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Ekonomi Seyhan Devlet Hastanesine ait kantin kiraya verilecek
Ekonomi

Seyhan Devlet Hastanesine ait kantin kiraya verilecek

Mülkiyeti Seyhan Devlet Hastanesine ait 379 m² kantin 36 ay süreliğine ihale usulü kiraya verilecek.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 14:35:00 -
Seyhan Devlet Hastanesine ait kantin kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İhale 21.02.2022 Pazartesi günü saat: 10:00’da Adana Seyhan Devlet Hastanesi Toplantı/İhale Salonunda yapılacak.

Teklif Dosyaları Adana Seyhan Devlet Hastanesi / Satınalma Birimi (En geç ihale tarih ve saatine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.)

Şartname ve Ekleri Adana Seyhan Devlet Hastanesi / Satınalma Birimi’nden temin edilebilir. İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35.a maddesi (kapalı teklif usulü) yapılacak.

İhale Konusu Taşınmazın;

a) Niteliği                   : Kantin Yeri Kiralama İşi

b) Bulunduğu Yer       : Adana Seyhan Devlet Hastanesi

c) Hastane Yönetimi   : Adana Seyhan Devlet Hastanesi

d) Yüzölçümü             : 449,60 m2

(Seyhan Devlet Hastanesi toplam 379,60 m2 (proje Ek1 de belirtilen 162 m2 açık hizmet alanı ve 217,60 m2  kapalı hizmet alanı) 

-Barajyolu Ek Hizmet Binası toplam 70 m2 (proje Ek:1 de belirtilen 35 m2 açık hizmet alanı, 35 m2  kapalı hizmet alanı)

e) Kira süresi             : 36 (Otuz altı) ay

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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