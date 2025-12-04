  • İSTANBUL
İstanbul'un Beykoz ilçesinde dron destekli denetim

İstanbul'un Beykoz ilçesinde dron destekli denetim

İstanbul'un Beykoz ilçesinde dron destekli denetim gerçekleştirildi.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde dron destekli denetim

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde iki gün boyunca farklı noktalarda denetim yaptı.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde dron destekli denetim

İlk olarak, İETT durakları başta olmak üzere yapılan dron destekli hatalı park denetimlerinde kural ihlali yapan 54 araç tespit edildi.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde dron destekli denetim

Sürücülere Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince toplam 53 bin 522 lira para cezası kesildi.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde dron destekli denetim

Ayrıca Trafik Denetleme Büro Amirliği motorize ekipleri, Kavacık TEM kuzey ve güney katılımlarında trafik kurallarına aykırı harekette bulunan araçlara yönelik kontrol gerçekleştirdi.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde dron destekli denetim

Denetimlerde trafik işaret ve levhalarına uymadığı belirlenen 50 araç sürücüsüne toplam 49 bin 650 lira idari para cezası uygulandı.

