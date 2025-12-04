DHA Giriş Tarihi: İstanbul'un Beykoz ilçesinde dron destekli denetim
İstanbul'un Beykoz ilçesinde dron destekli denetim gerçekleştirildi.
Diş hekimine gitme korkusunun yeni nedeni: Yüksek tiz sesi, karakteristik cıyaklamasıdır! Yeni keşif
İstanbul'un Beykoz ilçesinde dron destekli denetim gerçekleştirildi.
Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde iki gün boyunca farklı noktalarda denetim yaptı.
İlk olarak, İETT durakları başta olmak üzere yapılan dron destekli hatalı park denetimlerinde kural ihlali yapan 54 araç tespit edildi.
Sürücülere Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince toplam 53 bin 522 lira para cezası kesildi.
Ayrıca Trafik Denetleme Büro Amirliği motorize ekipleri, Kavacık TEM kuzey ve güney katılımlarında trafik kurallarına aykırı harekette bulunan araçlara yönelik kontrol gerçekleştirdi.
Denetimlerde trafik işaret ve levhalarına uymadığı belirlenen 50 araç sürücüsüne toplam 49 bin 650 lira idari para cezası uygulandı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23