Gündem

Bakanlık son noktayı koydu: Paşalimanı Deniz Üssü iddialarına yalanlama

Milli Savunma Bakanlığının basın bilgilendirme toplantısının ardından gündemdeki konulara dair önemli açıklamalar yapan bakanlık kaynakları ‘Türkiye'nin Paşalimanı Deniz Üssü'nden çekileceğine yönelik iddialara son noktayı koydu.

Bakanlık tarafından Türkiye'nin Paşalimanı Deniz Üssü'nden çekileceğine yönelik iddialar hakkında şu bilgiler verildi: "Söz konusu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Halihazırda lojistik, teknik ve eğitim-öğretim alanlarında iş birliğini geliştirmek maksadıyla Paşalimanı Vlore/Arnavutluk’ta bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Arnavutluk Ekip Başkanlığı faaliyetlerine devam etmektedir."

