Antalya alarmda ekipler sahada! Sarı kod sonrası su baskınına karşı seferberlik başladı

Antalya Valiliği tarafından verilen "sarı kod" uyarısı sonrası, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü su baskınlarına karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı doğrultusunda ASAT ekipleri, riskli bölgelerde yağmur suyu hatları ve mazgal temizliklerini 7/24 esasına göre sürdürüyor. ASAT Genel Müdür Vekili Cengiz Gülebay, gerçekleştirilen incelemelerde vatandaş güvenliği için tüm hazırlıkların en üst seviyede tutularak çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade etti.

132 kilometre hat temizlendi

ASAT tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında merkez ilçelerde toplam 132 kilometre uzunluğundaki yağmur suyu hattında kapsamlı temizlik gerçekleştirildi. Şehrin farklı noktalarında bulunan tüm su alma yapılarında detaylı bakım yapılarak çamur ve tortu birikintileri giderildi. Özellikle yoğun trafik akışına sahip ana arterlerdeki temizlik çalışmaları öncelikli olarak tamamlanırken, yıl boyunca yağmur suyu hatlarında yapılan bakım ve temizlik faaliyetleri için yaklaşık 100 milyon TL bütçe kullanıldı.

Ekipler teyakkuzda

ASAT ekipleri, yağış sırasında oluşabilecek su birikintilerine hızlı müdahale edebilmek için Konyaaltı başta olmak üzere tüm merkez bölgelerde konuşlandırıldı. Kurum, yağış süresince vatandaşların güvenliği için sahada tam kadro görev yapmaya devam edeceğini açıkladı. ASAT Genel Müdürlüğü, su baskınlarının önlenmesi ve şehir içi ulaşımın aksamaması için tüm birimlerin koordineli şekilde teyakkuz halinde olduğunu vurguladı.