  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ASELSAN düğmeye bastı! Çelik Kubbe'ye yeni yetenekler geliyor e-Devlet Tapu Takas Sistemi'nde skandal hata! Para ödemeden ev sahibi oldu: Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı Helal sana Guardiola! Siyonist artıklarına tokat gibi cevap Bu bir hayal değil! Altının başkenti Türkiye olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için kolları sıvıyor! İşte konuşulan rakam Uzmana kulak verin: Hastalıkların gizli kaynağı! Pestisitlerden kurtulmanın formülü: 1 litre suya 5 kaşık... CHP’nin hisselerine çöktüğü bankada kar üstüne kar: 'Atatürk hepimizin değeri’ diyorlar ama parası sadece onların!
Kadın - Aile
13
Yeniakit Publisher
Moloz yığınına çevirebilir: Böbrek yetmezliğinin asıl nedeni: O içeceği mutfağınıza sokmayın
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Moloz yığınına çevirebilir: Böbrek yetmezliğinin asıl nedeni: O içeceği mutfağınıza sokmayın

Beslenme şekli her daim önemlidir ve bu konuda uzmanlara kulak vermemiz gereklidir.

#1
Foto - Moloz yığınına çevirebilir: Böbrek yetmezliğinin asıl nedeni: O içeceği mutfağınıza sokmayın

Beslenme şekli organlarımızın fonksiyonlarını etkiler. Zararsız gibi görünen günlük alışkanlıklar çoğu zaman vücudumuzda hasar bırakabilir. Vücudun yükünü taşıyan böbrekler de içeceklerden olumsuz etkilenebilir. İşte detaylar...

#2
Foto - Moloz yığınına çevirebilir: Böbrek yetmezliğinin asıl nedeni: O içeceği mutfağınıza sokmayın

Dünya genelinde her on yetişkinden birini etkileyen kronik böbrek yetmezliği, sinsi ilerleyişiyle modern tıbbın en büyük tehditlerinden biri haline geldi. Uzmanlar, "masum" görülen günlük alışkanlıkların organ fonksiyonlarını nasıl geri dönülmez biçimde tükettiğini bilimsel verilerle ortaya koydu.

#3
Foto - Moloz yığınına çevirebilir: Böbrek yetmezliğinin asıl nedeni: O içeceği mutfağınıza sokmayın

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, 850 milyondan fazla insan böbrek hastalıklarıyla mücadele ederken, bilim dünyası bu artışın arkasındaki "sinsi" nedenlere odaklandı.

#4
Foto - Moloz yığınına çevirebilir: Böbrek yetmezliğinin asıl nedeni: O içeceği mutfağınıza sokmayın

Çoğu bireyin farkında olmadan uyguladığı yaşam tarzı yanlışları, böbrek filtrasyon sistemini adeta bir "moloz yığınına" çevirdi.

#5
Foto - Moloz yığınına çevirebilir: Böbrek yetmezliğinin asıl nedeni: O içeceği mutfağınıza sokmayın

Böbrek hasarının en yaygın ancak en az önemsenen nedenlerinden biri, reçetesiz satılan ağrı kesiciler oldu.

#6
Foto - Moloz yığınına çevirebilir: Böbrek yetmezliğinin asıl nedeni: O içeceği mutfağınıza sokmayın

Mayo Clinic Nefroloji Bölümü'nden Dr. Andrew Rule, non-steroid anti-inflamatuar ilaçların (NSAİİ) uzun süreli kullanımının, böbreklere giden kan akışını aniden kestiğini ifade etti.

#7
Foto - Moloz yığınına çevirebilir: Böbrek yetmezliğinin asıl nedeni: O içeceği mutfağınıza sokmayın

Dr. Rule, bu durumun akut böbrek hasarı riskini 0 oranında artırdığına dair bulguları paylaştı.

#8
Foto - Moloz yığınına çevirebilir: Böbrek yetmezliğinin asıl nedeni: O içeceği mutfağınıza sokmayın

Beslenme alışkanlıklarındaki yüksek sodyum ve işlenmiş şeker oranı, böbreklerin en büyük düşmanı olarak tescillendi. Harvard Tıp Fakültesi'nden Dr. Mallika Marshall, aşırı tuz tüketiminin idrardaki protein miktarını artırarak glomerüler (süzme ünitesi) hasarı tetiklediğini belirtti.

#9
Foto - Moloz yığınına çevirebilir: Böbrek yetmezliğinin asıl nedeni: O içeceği mutfağınıza sokmayın

Dr. Marshall, günlük sodyum alımındaki küçük bir artışın bile kan basıncını yükselterek böbrek kılcal damarlarını parçaladığına dikkat çekti.

#10
Foto - Moloz yığınına çevirebilir: Böbrek yetmezliğinin asıl nedeni: O içeceği mutfağınıza sokmayın

Susuzluk hissini beklemek, böbrek sağlığı için yapılan en büyük hatalardan biri olarak kayda geçti.

#11
Foto - Moloz yığınına çevirebilir: Böbrek yetmezliğinin asıl nedeni: O içeceği mutfağınıza sokmayın

Stanford Üniversitesi'nden nefrolog Dr. Shuchi Anand, yetersiz sıvı alımının böbrek taşlarına ve kronik doku hasarına zemin hazırladığını vurguladı.

#12
Foto - Moloz yığınına çevirebilir: Böbrek yetmezliğinin asıl nedeni: O içeceği mutfağınıza sokmayın

Dr. Anand, modern insanın su yerine tükettiği asitli içeceklerin, böbreklerin asit-baz dengesini bozarak organı erken yaşlandırdığını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medyada tartışma konusu oldu! CHP'li depremzededen Özgür'e kapı şikayeti
Gündem

Sosyal medyada tartışma konusu oldu! CHP'li depremzededen Özgür'e kapı şikayeti

Hatay'da TOKİ'nin yaptığı deprem konutlarına yerleşen CHP'li depremzedenin Özgür Özel'e evindeki kapıları şikayet ettiği görüntüler sosyal m..
Türkçülere Kırgızistan şoku: 'Biz Rus dünyasının bir parçasıyız'
Dünya

Türkçülere Kırgızistan şoku: 'Biz Rus dünyasının bir parçasıyız'

Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Edil Baisalov, Rus medyasına verdiği röportajda ülkesinin “Rus dünyasının” siyasi değil, kültürel bir parças..
Sakarya’da dehşet! Emekli polis, eşini ve MHP'li başkanı öldürdü
Gündem

Sakarya’da dehşet! Emekli polis, eşini ve MHP'li başkanı öldürdü

Sakarya'da emekli bir polis, eşini ve MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ı vurarak öldürdü.
Trump balataları iyice yaktı: Obama ile karısını maymuna benzetti
Dünya

Trump balataları iyice yaktı: Obama ile karısını maymuna benzetti

ABD Başkanı Donald Trump, eski başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama'yı ormandaki maymunlar gibi gösteren bir video paylaştı. Irkçı payl..
Tesettürle dalga geçmişti! Ahlaksız Murat Övüç için hesap vakti
Gündem

Tesettürle dalga geçmişti! Ahlaksız Murat Övüç için hesap vakti

Sosyal medyada başörtüsü takarak yaptığı ahlaksız paylaşım nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklanan Murat ..
Erzincan'da deprem oldu
Gündem

Erzincan'da deprem oldu

Erzincan'da korkutan bir deprem meydana geldi. Erzincan Kemah merkezli depremin büyüklüğü 4.9 olarak açıklandı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23