Sonu kötü, şimdi daha da kötü! Sosyal medya çöpçatanlığında ibretlik olay

Bir süre sonra kendisini E.O. isimli kurye olarak tanıtan kişi, Palanca’yı arayarak Zahari tarafından gönderilen paketleri teslim aldığını, İstanbul’dan yola çıktığını ve Sakarya’ya getireceğini söyleyerek 40 bin TL talep etti. Mustafa Palanca, 40 bin TL’yi gönderdi. E.O., daha sonra eşyaları getirdiği sırada polise yakalandığını, paketlerin içinde 500 bin dolar para olduğunu ve polisin bu paraya ‘kara para’ olarak el koyacağını ifade etti. Polislerin kendisini ve paketleri serbest bırakmak karşılığında 150 bin TL rüşvet istediğini söyleyen E.O., Palanca’dan parayı göndermesini talep etti. Bankaya giden Mustafa Palanca, kredi çekerek ve eksi hesabını kullanarak 149 bin TL’yi daha gönderdi. E.O., polislerin 500 bin TL daha istediğini söyleyince dolandırıldığını anlayan Palanca, jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Jandarma, şikayet sonrası olayla ilgili soruşturma başlattı.