SON DAKİKA
4
Yeniakit Publisher
Sonu kötü, şimdi daha da kötü! Sosyal medya çöpçatanlığında ibretlik olay
Giriş Tarihi:

Sonu kötü, şimdi daha da kötü! Sosyal medya çöpçatanlığında ibretlik olay

Sakarya’da sosyal medyada sahte kadın profili açıp Venezuelalı olduğunu söyleyen kişiyle sohbet eden Mustafa Palanca (53), 189 bin TL dolandırıldı. Palanca, “Şu anda 8 aydır kredileri ödüyorum. Bu kez açlıkla tehlikedeyim. Bütün engelli ve emekli maaşım bu kredilere gidiyor” dedi. Ferizli ilçesinde oturan engelli Mustafa Palanca, geçen yıl 26 Mayıs’ta sanal medyada Venezuelalı olduğunu, isminin de Noraini Zahari olduğunu söyleyen kişiyle sohbet etmeye başladı. Kendisini kadın olarak tanıtan kişi, Londra’da yaşadığını, Türkiye’ye geleceğini, buluşmak istediğini, bazı değerli eşyaları ve yüklü miktardaki parayı öncesinde kendisine göndereceğini söyledi. Palanca, teklifi kabul etti.

1
#1
Bir süre sonra kendisini E.O. isimli kurye olarak tanıtan kişi, Palanca’yı arayarak Zahari tarafından gönderilen paketleri teslim aldığını, İstanbul’dan yola çıktığını ve Sakarya’ya getireceğini söyleyerek 40 bin TL talep etti. Mustafa Palanca, 40 bin TL’yi gönderdi. E.O., daha sonra eşyaları getirdiği sırada polise yakalandığını, paketlerin içinde 500 bin dolar para olduğunu ve polisin bu paraya ‘kara para’ olarak el koyacağını ifade etti. Polislerin kendisini ve paketleri serbest bırakmak karşılığında 150 bin TL rüşvet istediğini söyleyen E.O., Palanca’dan parayı göndermesini talep etti. Bankaya giden Mustafa Palanca, kredi çekerek ve eksi hesabını kullanarak 149 bin TL’yi daha gönderdi. E.O., polislerin 500 bin TL daha istediğini söyleyince dolandırıldığını anlayan Palanca, jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Jandarma, şikayet sonrası olayla ilgili soruşturma başlattı.

#2
'8 AYDIR KREDİLERİ ÖDÜYORUM' Mustafa Palanca yaşananları şöyle anlattı: “Sosyal medyada Noraini Zahari diye bir bayanla tanıştım. Daha sonra WhatsApp üzerinden mesajlaşmaya devam ettim. Londra’da yaşadığını söyledi. Mühendis olduğunu söyledi. Endonezya’da bir iş bulduğunu ve Endonezya dönüşünde İstanbul’da buluşacağımızı söyledi. Endonezya’ya gitmeden önce kargo ve evrakları göndereceğim dedi. Fotoğraflarını gönderdi. Hediyeler de koyduğunu söyledi. Bu kargonun parasını ben ödeyemem, benim param yok dedim. O da kargonun içerisine ben o ücreti koydum dedi. 40 bin lirayı kuryeye kargo parası olarak ödedim. Sonra o kargocu mesaj yazdı. ‘Ben kargonuzu İstanbul’dan Sakarya’ya getiriyorum’ dedi. Aradan 15-20 dakika geçti.

#3
. ‘Polis beni yakaladı’ dedi. ‘O kargoların arasında madde varmış’ dedi. ‘Kara para aklama suçuna da giriyormuş’ dedi. ‘Arabada 500 bin dolar para varmış’ dedi. ‘Beni salmıyorlar. Çoluğum çocuğum var’ dedi. ‘Sen bu polislere rüşvet ver, beni kurtar’ dedi. ‘Polisler 200 bin TL istiyor’ dedi. ‘Konu komşudan, arkadaşlardan bul, ben polisleri ikna edeceğim’ dedi. ‘Polislerle pazarlık yaptım, 150 bin liraya düşürdüler’ dedi. ‘Beni içeri atacaklar, kurtar’ dedi. Ben de bankadan kredi çektim. 100 bin TL krediye başvurdum. 49 bin TL de ek hesaptan kullandım. Bu polis sandığım kişilerin hesaplarına gönderdim. Olaydan birkaç saat sonra dolandırıldığımı anladım. Şu anda 8 aydır kredileri ödüyorum. Bu kez açlıkla tehlikedeyim. Bütün engelli ve emekli maaşım bu kredilere gidiyor.” (DHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ömer

Ne söylense boş , aslında jet olay bir ibret ve uyarı . Tabi alabilirsek . Yabancı bilmediğin kişi sana niye eşya göndersin ? Niye para istesin ?
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
