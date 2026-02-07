Sonu kötü, şimdi daha da kötü! Sosyal medya çöpçatanlığında ibretlik olay
Sakarya’da sosyal medyada sahte kadın profili açıp Venezuelalı olduğunu söyleyen kişiyle sohbet eden Mustafa Palanca (53), 189 bin TL dolandırıldı. Palanca, “Şu anda 8 aydır kredileri ödüyorum. Bu kez açlıkla tehlikedeyim. Bütün engelli ve emekli maaşım bu kredilere gidiyor” dedi. Ferizli ilçesinde oturan engelli Mustafa Palanca, geçen yıl 26 Mayıs’ta sanal medyada Venezuelalı olduğunu, isminin de Noraini Zahari olduğunu söyleyen kişiyle sohbet etmeye başladı. Kendisini kadın olarak tanıtan kişi, Londra’da yaşadığını, Türkiye’ye geleceğini, buluşmak istediğini, bazı değerli eşyaları ve yüklü miktardaki parayı öncesinde kendisine göndereceğini söyledi. Palanca, teklifi kabul etti.