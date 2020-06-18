Şeyh İkrime Sabri'den "Büyük Şafak" çağrısı

Filistin Enformasyon Merkezi'nde yer alan habere göre Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, İsrail’in Yahudileştirme ve ilhak planlarına karşı önümüzdeki Cuma gününden itibaren Mescid-i Aksa’da yeniden başlayacak olan kalabalıklar halinde sabah namazı kılma “Büyük Şafak” organizasyonuna imkanı olan tüm Filistinlilerin katılması gerektiğini duyurdu.

Kudüs sakinlerine Mescid-i Aksa'ya daha çok sahip çıkmaları çağrısında bulunan Şeyh Sabri, "Mescid-i Aksa'da daha fazla bulunmak ve orada ribatta kalmak işgalci İsrail’e en iyi cevaptır." İfadelerini kullandı.

Sağcı işgalci hükümetin desteğiyle Yahudi yerleşimci çetelerinin Mescid-i Aksa’ya baskınlarını arttırdığına dair uyarı yapan Şeyh Sabri, Müslümanları, Mescid-i Aksa’daki varlıklarını yoğunlaştırmaya ve bölgeyi muhafaza etmeye çağırdı.

Şeyh Sabri, işgal güçlerinin Filistinlilerin Mescid-i Aksa’ya gelişini engellemek için herhangi bir güvenlik meselesini bahane ederek yolları veya eski şehrin kapılarını kapattığını söyledi.

Aktivistler önümüzdeki Cuma günü kutsal değerleri muhafaza etmek ve İsrail’in Batı Şeria’nın bazı bölgelerini ilhak planını reddetmek amacıyla Mescid-i Aksa ve Batı Şeria’daki camilerde “Büyük Şafak” etkinliğinde buluşmak için halka çağrıda bulundu.

“Büyük Şafak” Filistin’in kutsal alanlarını Siyonist düşman müdahalelerine ve komplolara karşı korumak amacıyla Filistin şehirlerinden başlayıp tüm İslam âlemine yayılan bir Sabah Namazı organizasyonudur.