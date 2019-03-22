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Şeyh Ahmed Yasin’i rahmetle anıyoruz

Siyonist İsrail’e karşı verdiği destansı mücadele ile bilinen ve bundan tam 15 yıl önce şehit edilen Şeyh Ahmed Yasin’i rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.

22 Mart 2019 Cuma 09:44
Şeyh Ahmed Yasin’i rahmetle anıyoruz

 Haber Merkezi 

Siyonist İsrail’e karşı verdiği destansı mücadele ile bilinen ve bundan tam 15 yıl önce roketli saldırıyla şehit edilen Şeyh Ahmet Yasin’i rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Terör devleti İsrail’e karşı iki ayrı intifadanın liderliğini yapan, felci olmasına rağmen mücadele saflarında en önde yer alan Şeyh Yasin, ümmetin de gurur kaynağı olmuştu. Şeyh Ahmed Yasin, 22 Mart 2004 tarihinde evinin yakınındaki camide sabah namazını kılmasının ardından işgalci Siyonistlerin helikopterleri tarafından fırlatılan füzelere hedef olarak şehit olmuştu. Aynı saldırıda ikisi Ahmed Yasin’in yardımcısı olmak üzere dört kişi daha hayatını kaybetmişti.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 09:44
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