Şeyh Ahmed Yasin’i rahmetle anıyoruz

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Siyonist İsrail’e karşı verdiği destansı mücadele ile bilinen ve bundan tam 15 yıl önce roketli saldırıyla şehit edilen Şeyh Ahmet Yasin’i rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Terör devleti İsrail’e karşı iki ayrı intifadanın liderliğini yapan, felci olmasına rağmen mücadele saflarında en önde yer alan Şeyh Yasin, ümmetin de gurur kaynağı olmuştu. Şeyh Ahmed Yasin, 22 Mart 2004 tarihinde evinin yakınındaki camide sabah namazını kılmasının ardından işgalci Siyonistlerin helikopterleri tarafından fırlatılan füzelere hedef olarak şehit olmuştu. Aynı saldırıda ikisi Ahmed Yasin’in yardımcısı olmak üzere dört kişi daha hayatını kaybetmişti.