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Dünya Seyfülislam Kaddafi’nin adaylığı reddedildi!
Dünya

Seyfülislam Kaddafi’nin adaylığı reddedildi!

Libya Yüksek Seçim Komisyonu, Seyfülislam Kaddafi’nin başkanlık seçimlerine adaylığını reddetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 12:53:00 -
Seyfülislam Kaddafi’nin adaylığı reddedildi!

Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, ülkede 24 Aralık’ta düzenlenmesi planlanan başkanlık seçimleri için adaylık başvurusunda bulunmuştu. Libya Yüksek Seçim Komisyonu Basın Müdürü Halid el-Menai, yaptığı açıklamada, Kaddafi’nin Sebha kentindeki Yüksek Seçim Komisyonu şubesine giderek başkanlık seçimlerine resmen adaylık başvurusunda bulunduğunu doğruladı. Seçim merkezine bizzat giden Seyfülislam Kaddafi, 2011’de babasının rejiminin düşmesinden bu yana ilk kez ortaya çıktı.

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