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Dünya Seyfülislam Kaddafi için kötü haber
Dünya

Seyfülislam Kaddafi için kötü haber

Libya makamları, "Arap Baharı" sırasında öldürülen Libya eski lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi hakkında, "cinayet" ve "paralı asker kullanma" iddiaları nedeniyle yakalama kararı çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 10:29:00 - 2021-08-12 10:31:08
Seyfülislam Kaddafi için kötü haber

Libya basınına göre Savunma Bakanlığı’na bağlı Askeri Başsavcılık ofisince polis ve askeri birimlere hitaben yazılan 5 Ağustos tarihli talimatta, "cinayetlere karışmak ve paralı asker kullanmak" suçları nedeniyle Seyfülislam Kaddafi'nin yakalanması ve tutuklanmak üzere yetkili makamlara sevk edilmesi kararına yer verildi.

Kararda, "askeri ve güvenlik teşkilatlarının, yetkileri dahilindeki bölgelerde mezkur şahsın (Seyfülislam) bulunması için bu emri uygulamalarına izin verildiği" kaydedildi.

Söz konusu kararın, "Trablus şehrine yönelik sözde Onur Operasyonu saldırıları sırasında Rus uyruklu paralı askerler (Wagner Grubu) tarafından işlenen cinayetlerle ilgili dava dosyasına ilişkin yürütülmekte olan cezai soruşturmalara dayandığı" açıklandı.

Seyfülislam Kaddafi Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından da “insanlığa karşı suç işlemek”ten aranıyor. Dönemin UCM savcısı Fatou Bensouda, 17 Mayıs'ta, "Seyfülislam Kaddafi ya teslim olur ya da Libya makamları onu UCM'ye teslim ederler" demişti.

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