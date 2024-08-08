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Yerel Seydikemer'de uyuşturucu madde ve kenevir ele geçirildi
Yerel

Seydikemer'de uyuşturucu madde ve kenevir ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2024-08-08 11:58:00 -
Seydikemer'de uyuşturucu madde ve kenevir ele geçirildi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen operasyonda kenevir bitkisi ve esrar maddesi ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Seydikemer İlçesi'nde ikamet eden M.A. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti ve kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüpheliye ait sera ve çevresinde arama faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan aramada 40 kök kenevir bitkisi ve 1.848 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlemler başlatıldı.

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