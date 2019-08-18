0553 313 94 23

Seydikemer’de şehit Yasin Ağır anısına Süper Enduro Yarışı yapıldı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen süper enduro yarışları, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır anısına yapıldı.

18 Ağustos 2019 Pazar 21:58
Seydikemer’de şehit Yasin Ağır anısına Süper Enduro Yarışı yapıldı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen süper enduro yarışları, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır anısına yapıldı. Süper Enduro Yarışı, 8 ilden 50 motosikletçinin katılımıyla gerçekleştirildi.



Seydikemer Belediyesi ile Fethiye Orman Spor Kulübü işbirliği ile Seki Mahallesi zümrüt çayırında 6 kategoride organize edilen yarışta 8 ilden 50 sporcu, mücadele etti. Sporcular yaklaşık bin 150 metrelik parkurda, kamyon lastikleri, yüksek tepeler ve kütüklerin üzerinden ve taşların arasından geçti. Bazı sporcular zorlu parkurda zaman, zaman güç anlar yaşarken bazıları dengesini kaybederek düştü.


Seki zümrüt çayırında gerçekleştirilen yarışlara şehidin babası Ramazan Ağır, annesi Elif Ağır ile kardeşleri, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Seydikemer Akparti İlçe Başkanı Salih Gümüş, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Özdemir ile çok sayıda vatandaş izledi.



Şehit babası Ramazan Ağır yaptığı konuşmada, etkinlik dolayısıyla onure olduklarını söyledi. Oğlum eve her gelişinde büyük bir bayrak getirdiğini dile getiren Ağır, "Şehit olmadan da bayrak getirdi. ’Oğlum her gelişinde eve bayrak mı getirilir?’ demiştim. O da bana ’Baba bayrak aşktır’ demişti. Rabbim şehadetini kabul etsin" dedi.


Yarışın ikincisini yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, "Bu sene yarış şehidimizin anısına yapıldığı için bizim için büyük bir anlam taşıyor. Allah şehitlerimizden razı olsun. Bu vatan, millet ve bayrak için gözlerini kırpmadan şehit oldular. Şehit ailelerimizin her zaman yanındayız. Bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Yarışta, "Hobi 1" kategorisinde İsmail Cantekin, "Hobi 2" kategorisinde Şaban Özdemir, "Genç" kategorisinde Kemal Durusoy, "Usta" kategorisinde Gökhan Kart, "Veteran" kategorisinde İbrahim Duraman, "Prestij ve GP" kategorisinde ise Emre Coşar birinci oldu.


Yarışın ardından, özel olarak yaptırılan ve üzerinde Şehit Süleyman Yasir Ağır’ın fotoğrafının bulunduğu kupalar, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, şehidin babası Ramazan Ağır, annesi Elif ağır ile kardeşleri tarafından verildi.


Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır, 14 Temmuz’da Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit düşmüş, Fethiye’de toprağa verilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 21:58
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kasımpaşa-Trabzonspor maçından notlar
    1. Kasımpaşa-Trabzonspor maçından notlar
    2. ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler:..
    3. Bursa’da park halindeki kamyon alev..
    4. Seydikemer’de şehit Yasin Ağır anısına..
    5. Brescia, Balotelli'yi transfer etti
    6. Şenol Güneş tribünde
    7. Milli sporcu Semih Saygıner'den..
    8. Ekrem İmamoğlu'na tepkiler büyüyor!..
    9. Manisa FK hazırlık maçında Buca’yı 2-0..
    10. İzmir'deki orman yangını
    11. 'Kullan at' taktiği! "FETÖ,..
    12. Trafiğe takılan hakem,..
    13. Elazığ şehitleri için mevlit
    14. Tokat’ta iki gurup arasında kavga: 4..
    15. Kafasına kaya parçası düşen genç..
    16. Başkan Erdoğan'dan Kamal'a tebrik!
    17. İzmir’de iki köy yangın nedeni ile..
    18. Erdoğan'dan dünya şampiyonu güreşçiye..
    19. Futbol: TFF 1. Lig
    20. Süper Lig: Konyaspor: 0 - MKE..
    21. TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 -..
    22. Futbol: Süper Lig
    23. Mukteda Sadr’dan kritik uyarı: Yeni..
    24. Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep maçına..
    25. Eşiyle tartıştı, nehre atladı
    26. Chelsea ile Leicester City yenişemedi
    27. ’Mersin Nefes İstiyor’ projesi
    28. Semih Saygıner gösterisine yağmur..
    29. Karadeniz bağlantı yolunda trafik..
    30. Yeniakit.com.tr'ye duyurmuşlardı.....
    Kılıçdaroğlu, Türkiye ve Katar ordusunun iş birliğinden rahatsız oldu! “50 milyon dolar toplayacağım”
    Kılıçdaroğlu, Türkiye ve Katar ordusunun iş birliğinden rahatsız oldu! “50 milyon dolar toplayacağım”
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım