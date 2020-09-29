  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Şeyban: Filistin özgür olacak
Dünya

Şeyban: Filistin özgür olacak

Yemenli Milletvekili Abdulkerim Şeref Şeyban, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) İsrail’le normalleşme anlaşması imzalamasını değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 10:03:00 -
Şeyban: Filistin özgür olacak

“İsrail’le bir karşılığı olmadan resmi ilişkiler kurulması, Arap ülkelerine büyük tehlikeler olarak geri dönecek yanlış bir maceradır” diyen Şeyban, Arap halklarının normalleşme karşıtı olması nedeniyle bu ülkelerdeki hükümetlerin halklarından kopabileceği ve Arap ülkelerinin iç istikrarının etkilenebileceği öngörüsünde bulundu. Yemenli Milletvekili, “İşgalcilerle nasıl bedavaya barış anlaşması yapıyor ve halklarının sessiz kalmasını istiyorlar?” değerlendirmesini yaptı. Şeyban, “Bazı Arap ülkeleri, Filistin direnişini suçlayan, İsrail’i aklayan ya da en iyi ihtimalle ikisini aynı düzeyde suçlayan bir tavır içine girdi. Filistin özgür olacak. İsrail’le normalleşmeye koşanlar ise daha önce ihanet edenlerle aynı kaderi paylaşacak” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan-Ermenistan gerilimine bir ülke daha müdahil oldu! Savaş uçaklarını gönderdiler
Dünya

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine bir ülke daha müdahil oldu! Savaş uçaklarını gönderdiler

Rusya'ya ait olduğu iddia edilen 3 Mig-29 savaş uçaklarının İran'dan havalanarak Karabağ'da alçak uçuş yaptığı iddia edildi.
Ermeni Başbakan Paşinyan'ı mosmor eden sözler
Dünya

Ermeni Başbakan Paşinyan'ı mosmor eden sözler

İngiliz devlet televizyonu BBC'nin sunucusu tarihi gerçekleri Ermenistan Başbakanı Nikol Vovayi Paşinyan'ın yüzüne vurdukça mosmor olmuştu...
Türk askerine dil uzatmış! İşte TTB'nin yeni başkanının skandallarla dolu sicili
Gündem

Türk askerine dil uzatmış! İşte TTB'nin yeni başkanının skandallarla dolu sicili

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) başkanlığına, Ermenilerin 'soykırım' yalanını savunup Türkiye'yi suçlayan, terör örgütü PKK'nın elebaşısı A..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay