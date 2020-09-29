Şeyban: Filistin özgür olacak

“İsrail’le bir karşılığı olmadan resmi ilişkiler kurulması, Arap ülkelerine büyük tehlikeler olarak geri dönecek yanlış bir maceradır” diyen Şeyban, Arap halklarının normalleşme karşıtı olması nedeniyle bu ülkelerdeki hükümetlerin halklarından kopabileceği ve Arap ülkelerinin iç istikrarının etkilenebileceği öngörüsünde bulundu. Yemenli Milletvekili, “İşgalcilerle nasıl bedavaya barış anlaşması yapıyor ve halklarının sessiz kalmasını istiyorlar?” değerlendirmesini yaptı. Şeyban, “Bazı Arap ülkeleri, Filistin direnişini suçlayan, İsrail’i aklayan ya da en iyi ihtimalle ikisini aynı düzeyde suçlayan bir tavır içine girdi. Filistin özgür olacak. İsrail’le normalleşmeye koşanlar ise daha önce ihanet edenlerle aynı kaderi paylaşacak” ifadelerini kullandı.