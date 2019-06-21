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Seyahatteyken varis hastaları ne yapmalı?

Varis hastaları için uzun yolculuklar ciddi sorundur. Yaz ayı boyunca tatil planları bizleri bekliyor. Birçok kişi tatilde uzun saatler seyahat edecek. Bacaklarında inceden kalına farklı çaplarda varisleri olan kişiler için, uzun yolculuklar ve sıcak hava yeni problemleri de beraberinde getiriyor. Peki varis hastaları seyahat yolculuklarında ne yapmalı?

21 Haziran 2019 Cuma 21:16
Seyahatteyken varis hastaları ne yapmalı?

Varis hastaları için uzun yolculuklar ciddi sorundur. Yaz ayı boyunca tatil planları bizleri bekliyor. Birçok kişi tatilde uzun saatler seyahat edecek. Bacaklarında inceden kalına farklı çaplarda varisleri olan kişiler için, uzun yolculuklar ve sıcak hava yeni problemleri de beraberinde getiriyor. Peki varis hastaları seyahat yolculuklarında ne yapmalı?

Varis sorunu yaşayan kişilerin uzun yolculuklarda ve sıcak havalarda şikayetlerinin artabileceğini söyleyen Prof. Dr. Semih Barlas, yeni teknoloji tedavi yöntemleri ile çok kısa sürede, anestezi almadan ve bacakta hasar yaratmadan bu sorunu giderebildiklerini dile getirdi. Barlas, varis problemi olanların uzun yolculuklarda neler yapması gerektiği ile ilgili bilgi verdi.

Su tüketin: Hem sıcak hava hem de sabit oturmak bacaklarınızı huzursuz edecektir. Bu yüzden su veya sıvı tüketerek hem vücudunuzu daha serin tutabilir hem de dolaşımınıza katkıda bulunabilirsiniz. Unutmayın ki, yetersiz sıvı alımı, kanınızı koyulaştıracak ve bacaklarınızda pıhtı oluşma tehlikesini artıracaktır.

Hareketsiz kalmayın: Uzun yolculuklarda molalar vererek hareket edin. Molalarda kısa yürüyüşler yapabilirsiniz. Ayağa kalkıp, parmak uçlarınız üzerinde yükselip alçalma, ayak bileklerinizi hareket ettirme hareketleri de sizi rahatlatacaktır. Otururken, bacaklarınızı hafifçe ileri uzatıp, ayaklarınızı yukarı-aşağı oynatın. Bunları gün içinde düzenli ve sık aralıklarla yaptığınızda, bacaklarınızdaki basıncı azaltacak ve dolaşımınızı hızlandıracaksınız.

Düz ayakkabılar tercih edin: Yolculuk sırasında düz ve ortopedik ayakkabılar giyin. Baldır kaslarının iyi çalışması, bacaklardaki kirli kanın temizlenmek üzere akciğerlere doğru taşınmasını sağlar. Yüksek topuklu ayakkabılar ise, bu kasları hareketsiz kılar.

Basınçlı çoraplar giyin: Günümüzün basınçlı çorapları, eskilerin ‘anneanne çorabı’ diye tanımladıkları varis çoraplarından çok farklıdır. Çok farklı renk ve desenlerde bulabilmek olasıdır. Bacağın havalanmasını engellemezler. Ayak bileği düzeyindeki daha fazla basıncın, yukarı doğru çıktıkça azalacak biçimde üretilmeleri sayesinde ‘kademeli basınç’ özelliği taşımaktadırlar. Bu da bacağımıza, aşağıdan yukarıya doğru bir masaj etkisi yaratmaktadır. Giydiğiniz kıyafete göre,dizaltı, kasığa kadar veya külotlu olanları seçebilirsiniz. Çorapların basınçları doktorunuz tarafından size söylenmeli, bacağınız ölçülerek doğru beden seçimi yapılmalıdır. Kademeli basınçlı bir çorabı asla ezbere almayın.

Bacaklarınızı yüksekte tutun: Yolculuk sırasında, yerçekiminin varisler üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmek için, bacaklarınızın altına bir yükseklik koyun ve mümkünse ayaklarınız uzatın.

Serin kalın: Aşırı sıcak, bacaklarınızdaki venleri (toplardamarları) genişletir; ağrıya yol açar. Zonklama ve hassasiyeti daha da kötüleştirir. Olabildiğince, gözenekli kumaşlardan yapılmış, bol veya rahat kıyafetler giyerek vücudunuzu serin tutmaya çalışın.

Hafif gıdalar seçin: Yolculuk boyunca hafif yiyecekler yemeniz, tuz tüketimini azaltmanız ve bol sıvı tüketmeniz daha rahat bir yolculuk geçirmenizi sağlayacaktır.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 21:16
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