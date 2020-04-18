Seyahat yasağı uzatıldı

İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 il valiliğine seyahat yasağının uzatılmasına dair yeni bir genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine gönderdiği “Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri” ek genelgesi ile büyük şehir statüsündeki 30 il (Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak’a kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb) yapılacak tüm giriş/çıkışlar, bu gece saat 24.00’dan itibaren daha önce belirlenen usul ve esaslara göre 15 gün daha seyahat yasağını uzattı.

Seyahat yasağı ne zaman sona erecek?

Seyahat yasağının tamamen ne zaman sona ereceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı ama bugün Turizm Bakanı, Seyahat yasağının en geç ne zaman sona erebileceğine dair bazı ipuçları verdi. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İç turizm açısından toplum disiplini devam ederse Mayıs ayı sonunda turizmin başlayacağına eminim" dedi. Bu açıklamasından sonra, her ihtimale karşı tekrar uzatılabilecek olan seyahat yasağının, Mayıs sonuna kadar devam edebileceği ihtimallerini gündeme getirmiş oldu.

Üçüncü defa seyahat yasağının uzatılıp uzatılmayacağını, uzatılırsa nihayetinde seyahat yasağının ne zaman tamamen sona ereceğini merak eden vatandaşlar, yapılacak resmi açıklamalara dikkat kesilmiş durumda. Bugün, seyahat yasağının en kötü ihtimalle ne zaman sona erebileceğine dair en net ipuçları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan geldi.

Bakan Ersoy, bugün yaptığı açıklamalarda "Nisan sonu Mayıs başında kırılmalar olacağını öngörüyoruz. Mayısın sonuna doğru normalleşmenin mümkün olacağını düşünüyorum. Mayıs sonuna doğru iç turizmde hareket başlayacak’’ dedi. Bakanın bu açıklamaları, seyahat yasağının en geç ne zaman sona ereceğine dair verilmiş bir tarih olarak yorumlandı.

Seyahat zorunluluğu olanlar

İller arası otobüs seferleri valiliklerin izni ile yapılmaya sürdürülecek. İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacak.

Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde "şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi" düzenlenecek.