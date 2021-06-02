Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini açıklayan Erdoğan'ın konuşması sonrası seyahat yasağının devam edip etmediği merak ediliyor.

Seyahat yasağı kalktı mı?

İçişleri Bakanlığı tararfından yayınlanan Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'ne göre şehirler arası seyahat kısıtlamasına ilişkin detaylar da yer aldı. Genelgeye göre, Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; sadece sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanacak. sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre içerisinde şehirler arası seyahate ilişkin herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecek.

Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirler arası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek.