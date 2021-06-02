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Yaşam Seyahat yasağı kalktı mı?
Yaşam

Seyahat yasağı kalktı mı?

1 Haziran itibariyle yeni normalleşme dönemine girilmesinin ardından en çok merak edilen konulardan biri de şehirler arası seyahat yasağı oldu. Peki, şehirler arası yolculuk kalktı mı? Seyahat yasağı devam ediyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-06-02 02:03:00 -
Seyahat yasağı kalktı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini açıklayan Erdoğan'ın konuşması sonrası seyahat yasağının devam edip etmediği merak ediliyor.

Seyahat yasağı kalktı mı?

İçişleri Bakanlığı tararfından yayınlanan Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'ne göre şehirler arası seyahat kısıtlamasına ilişkin detaylar da yer aldı. Genelgeye göre, Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; sadece sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanacak. sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre içerisinde şehirler arası seyahate ilişkin herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecek.

Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirler arası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek.

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