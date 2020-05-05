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Aktüel

Seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı Antalya'ya giriş noktalarında denetimler artırıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-05 13:57:36 -
Seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı Antalya'ya giriş noktalarında denetimler artırıldı

ANTALYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehirler arası seyahat sınırlamasının kaldırıldığını açıkladığı 7 il arasında yer alan Antalya'da denetimler artırıldı.

Seyahat kısıtlanmasının kaldırıldığının açıklanmasının ardından kentte, alınacak tedbirler hızlıca hayata geçirildi.

Kente girişlerdeki 6 yol kontrol noktasında önlemler artırıldı.

Döşemealtı ilçesi Selimiye mevkisindeki yol kontrol noktasında sabahın erken saatlerinden itibaren araç trafiği oluştu.

Seyahat kısıtlamasının bulunduğu 24 ilden gelen araçlar, şehre alınmadı. Kontrol noktalarında ayrıca sağlık ekipleri de sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçtü.


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