Seyahat kısıtlaması kalkınca uçak bileti aramaları 8 kat arttı

İSTANBUL (AA) - Enuygun.com Üst Yöneticisi (CEO) Çağlar Erol, seyahat kısıtlamasının sona ereceğinin açıklanmasıyla birlikte bir anda uçak bileti aramalarında 8 katlık ve otobüs bileti aramalarında da 5 kata yakın bir artış yaşadıklarını bildirdi.



Enuygun.com'dan yapılan açıklamaya göre, bugün tüm yurtta şehirler arası seyahat kısıtlamasının sona ermesi, uçak ve otobüs bileti aramalarını da ciddi oranda arttırdı.

Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla tüm yurt içi uçak yolculukları için HES kodu alınması gerekiyor. 0-2 yaşa kadar bebeklerin HES kodu almasına gerek bulunmuyor.

2-18 yaş arası çocuklar ve gençler, yanlarında anne babaları olmaları halinde seyahat edebilecek ancak onlar için de HES kodu alınması gerekecek. 65 yaş üstü vatandaşlar ise HES kodunun yanında Seyahat İzin Belgesi alarak yolculuk yapabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun.com Üst Yöneticisi Çağlar Erol, seyahat kısıtlamasının sona ereceğinin açıklanmasıyla birlikte bir anda uçak bileti aramalarında 8 katlık bir artış ve otobüs bileti aramalarında da 5 kata yakın bir artış yaşadıklarını bildirdi.



Erol, uçak biletlerine talep artınca hava yollarının, uçuş başlangıç tarihlerini 4 Haziran'dan 1 Haziran'a çektiğini aktararak, "Türk Hava Yolları, Pegasus, AnadoluJet ve SunExpress bugün uçuşlarına başladı. Uçuşlar şimdilik İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon'a yapılacak. Ancak 4 Haziran'dan sonra hava yolu firmaları destinasyon sayılarını arttıracak. Otobüs firmaları da sosyal izolasyon kurallarına uygun olarak 4 Haziran'dan itibaren tüm seferlerine başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.







- En çok arama İstanbul çıkışlı biletler için







En çok İstanbul çıkışlı uçak ve otobüs bileti araması yapıldığına işaret eden Erol, perşembe akşamı seyahat kısıtlamasının kaldırıldığına dair açıklamanın hemen ardından bilet aramalarında ciddi artışlar olduğunu kaydetti.



Uçak bileti aramalarında yüzde 38 ile İstanbul çıkışlı uçuşların ilk sırada olduğunu anımsatan Erol, "İstanbul'a geliş aramaların yüzde 22'sini oluşturdu. Aramalarda İstanbul'un ardından ilk sıralarda yer alan yerler ise İzmir, Ankara, Antalya, Muğla. En çok bilet araması ve satışı yapılan gün ise 5 Haziran Cuma günü olarak dikkati çekiyor." ifadelerini kullandı.



