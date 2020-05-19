Koronavirüs salgınına karşı mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda seyahat kısıtlaması devam ediyor. Vatandaşlar seyahat kısıtlamasının ne zaman biteceğini araştırıyor. İşte, detaylar.

Seyahat kısıtlaması bitti mi? | Seyahat kısıtlaması ne zaman bitecek?

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine, 15 ile yönelik seyahat kısıtlamasının uzatıldığına ilişkin ek genelge gönderildi.

Genelgeye göre, 14 büyükşehir ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yolu ile giriş çıkışın durdurulmasına ilişkin karar 15 gün daha uygulanacak.

Genelgeye göre, 20 Mayıs-3 Haziran'da devam edecek 15 ile yönelik seyahat kısıtlamasına uymayanlara idari para cezası verilecek.

Seyahat kısıtlamasının olduğu iller

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak