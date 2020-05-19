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Seyahat kısıtlaması bitti mi? | Seyahat kısıtlaması ne zaman bitecek?
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Seyahat kısıtlaması bitti mi? | Seyahat kısıtlaması ne zaman bitecek?

Seyahat yasağı ne zaman bitecek? Koronavirüs salgını sebebiyle 15 ilde seyahat kısıtlaması uygulanıyor. Vatandaşlar "Seyahat kısıtlaması bitti mi?" , "Seyahat kısıtlaması ne zaman bitecek?" , "Seyahat izin belgesi neneden alınacak?" , "İstanbul'a giriş çıkış yasağı bitti mi?" , "İstanbul'a gitmek yasak mı?" konularını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “Seyahat kısıtlaması ne zaman bitecek?” sorusunun cevabı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 13:19:00 -
Seyahat kısıtlaması bitti mi? | Seyahat kısıtlaması ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgınına karşı mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda seyahat kısıtlaması devam ediyor. Vatandaşlar seyahat kısıtlamasının ne zaman biteceğini araştırıyor. İşte, detaylar.

Seyahat kısıtlaması bitti mi? | Seyahat kısıtlaması ne zaman bitecek?

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine, 15 ile yönelik seyahat kısıtlamasının uzatıldığına ilişkin ek genelge gönderildi.

Genelgeye göre, 14 büyükşehir ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yolu ile giriş çıkışın durdurulmasına ilişkin karar 15 gün daha uygulanacak.

Genelgeye göre, 20 Mayıs-3 Haziran'da devam edecek 15 ile yönelik seyahat kısıtlamasına uymayanlara idari para cezası verilecek.

Seyahat kısıtlamasının olduğu iller

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak

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