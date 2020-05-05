  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Seyahat İzin Belgesi olmayan Antalya’ya giremeyecek

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca şehir giriş-çıkışlarının kısıtlanması uygulamasının devam ettiği illerden Seyahat İzin Belgesi olmadan gelerek Antalya’ya giriş yapmak isteyenlerin ilgili mevzuata göre cezai işlem uygulanarak, geri çevrilmesine karar verildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 10:55:24 -
Seyahat İzin Belgesi olmayan Antalya’ya giremeyecek

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca şehir giriş-çıkışlarının kısıtlanması uygulamasının devam ettiği illerden Seyahat İzin Belgesi olmadan gelerek Antalya’ya giriş yapmak isteyenlerin ilgili mevzuata göre cezai işlem uygulanarak, geri çevrilmesine karar verildi.


Korona virüsle mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tedbirlere ilişkin kararlar alındı. Bu kapsamda 31 ilde uygulanan giriş/çıkış kısıtlaması, Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda 4 Nisan Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilmesi sonucunda aralarında Antalya’nın da bulunduğu 7 ilde kaldırıldı. Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla illerine giriş çıkış yapılabilecek.


Ancak şehir giriş-çıkışlarının kısıtlanması uygulamasının devam edeceği Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak illerinden seyahat izin belgesi olmadan gelerek Antalya’ya giriş yapmak isteyenlerin ilgili mevzuata göre cezai işlem uygulanarak, geri çevrilmesine karar verildi.


Bu denetimden lojistik firmaları, yük taşıyıcıları, ikametinin Antalya’da olduğunu kanıtlayanlar, Antalya’da ikamet eden ve terhis olmuş asker veya hükümlüler, avukatlar ve mevsimlik tarım işçileri muaf tutulacak.



Adli ve idari ceza


İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde 3 bin 150 TL, Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392 TL idari para cezası uygulanmasına ve adli işlemler ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine karar verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı