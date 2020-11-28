Seyahat izin belgesi ekranı | Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde mart ile haziran ayları arasında şehirlerarası seyahate kısıtlama getirilmişti. Vakaların artmasıyla birlikte milyonlarca kişi seyahat yasağının gelip gelmediğini araştırmaya başladı. Peki, seyahat izin belgesi nasıl kimler için alınır?

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? | Seyahat izin belgesi zorunlu mu?

Mart-haziran aylarında olduğu gibi haftanın her gününü kapsayan bir şehirlerarası seyahat yasağı bulunmuyor. Yalnızca hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde vatandaşların şehir dışına çıkmaları yasak. Elbette kişiler seyahat izin belgesi alarak söz konusu saat dilimlerinde de şehir dışına çıkabilir.

Pek çok kişi seyahat izin belgesinin nasıl alınacağını merak ediyor. Seyahat izin belgesi alabilmek için valilik ya da kaymakamlığa başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca internet üzerinden ve ALO 199 numaralı telefon üzerinden de başvuru yapmanız mümkün.

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