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Gündem Seyahat izin belgesi nasıl alınır? | Seyahat izin belgesi zorunlu mu?
Gündem

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? | Seyahat izin belgesi zorunlu mu?

Kimler seyahat izin belgesi alacak? | Koronavirüs salgını sebebiyle 81 ilde hafta sonları belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Vatandaşlar hafta sonlarında şehir dışına çıkmanın yasak olup olmadığını merak ediyor. Pek çok kişi seyahat izin belgesinin nereden nasıl alınacağını merak ediyor? Peki, seyahat izin belgesi telefonla nasıl alınır? | E devlet seyahat izin belgesi | Kimler seyahat izin belgesi almak zorunda?

Yeniakit Publisher
2020-11-28 10:21:00 -
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? | Seyahat izin belgesi zorunlu mu?

Seyahat izin belgesi ekranı | Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde mart ile haziran ayları arasında şehirlerarası seyahate kısıtlama getirilmişti. Vakaların artmasıyla birlikte milyonlarca kişi seyahat yasağının gelip gelmediğini araştırmaya başladı. Peki, seyahat izin belgesi nasıl kimler için alınır?

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? | Seyahat izin belgesi zorunlu mu?

Mart-haziran aylarında olduğu gibi haftanın her gününü kapsayan bir şehirlerarası seyahat yasağı bulunmuyor. Yalnızca hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde vatandaşların şehir dışına çıkmaları yasak. Elbette kişiler seyahat izin belgesi alarak söz konusu saat dilimlerinde de şehir dışına çıkabilir.

Pek çok kişi seyahat izin belgesinin nasıl alınacağını merak ediyor. Seyahat izin belgesi alabilmek için valilik ya da kaymakamlığa başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca internet üzerinden ve ALO 199 numaralı telefon üzerinden de başvuru yapmanız mümkün.

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

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