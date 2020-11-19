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Gündem Seyahat izin belgesi nasıl alınır? | Seyahat izin belgesi al
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Seyahat izin belgesi nasıl alınır? | Seyahat izin belgesi al

E devlet seyahat izin belgesi al | Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde belli günlerde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanacak. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde şehirlerarası ulaşımla ilgili de kısıtlamalar olacak. Peki, seyahat izin belgesi nereden alınacak? | Seyahat izin belgesi al | Seyahat izin belgesi nereden alınıyor? | Seyahat izin belgesi ekranı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 22:51:00 -
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? | Seyahat izin belgesi al

Seyahat izin belgesi nereden nasıl alınır? | Koronavirüs salgını sebebiyle 81 ilde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanacak. Haftanın her günü ise 65 yaş üstü ve 20 yaş altı belli saatler içerisinde sokağa çıkabiliyor. Peki, şehirlerarası ulaşım için seyahat belgesi nasıl alınır?

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? | Seyahat izin belgesi al

Koronavirüs salgını sebebiyle 81 ilde yeni tedbirler uygulanacak. Bu tedbirler arasında sokağa çıkma yasakları da bulunuyor. Yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları saat 10.00-­20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak.

Bu doğrultuda ilk uygulama, 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esas olacak.

İçişleri Bakanlığına ait "e-Başvuru" ve "Alo 199" sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin alınarak özel araçla seyahat edilebilecek.

E DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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