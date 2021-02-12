Seyahat izin belgesi kimlerden istenmeyecek? Öğretmenler seyahat izin belgesi almak zorunda mı?
Seyahat izin belgesi olmadan kimler seyahat edebilir? Milli Eğitim Bakanlığı kabine toplantısı sonrası alınan karar gereği 15 Şubat’ta köy okullarının yüz yüze eğitime başlayacağını duyurdu. Yarıyıl tatili olduğu için görev yerlerinden uzak olan öğretmenlerin görev yerlerine gidecek olması nedeniyle İçişleri Bakanlığı yeni genelge yayınladı. Peki Öğretmenler seyahat izin belgesi almak zorunda mı? Seyahat izin belgesi kimlerden istenmeyecek? Seyahat izin belgesi yerine ne kullanılacak? İşte detaylar.
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti" konulu genelge gönderdi. Genelgede, gerek 15 Şubat itibarıyla kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilecek olması gerekse yarıyıl tatilinin sona ermesi nedeniyle başta öğretmenler olmak üzere eğitim öğretim personelinin, bu hafta sonu şehirler arası seyahatlerde bir yoğunluk oluşturabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.
Seyahat izin belgesi yerine ne kullanılacak?
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde yapılacak şehirler arası yolculuklarda (toplu ulaşım araçlarıyla yapılanlar hariç) seyahat izin belgesi alınması zorunluluğunun bulunduğu hatırlatılan genelgede, görev yaptıkları yer dışında bulunan öğretmenler ile diğer eğitim personelinin, 13-14 Şubat'ta özel araçlarıyla yapacakları şehirler arası seyahatlerde bu zorunluluktan muaf tutulacağı bildirildi. Genelgede, bu kişilerin denetimler sırasında öğretmen/personel kimlik kartlarını ibraz ederek aile bireyleriyle birlikte görev yerlerine özel araçlarıyla seyahat edebilecekleri belirtildi.