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Gündem Seyahat bileti siteleri yoğunluktan kilitlendi
Gündem

Seyahat bileti siteleri yoğunluktan kilitlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "tam kapanma" kararı sonrasında, online bilet satan platformlarda yoğunluk yaşandığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 22:24:00 -
Seyahat bileti siteleri yoğunluktan kilitlendi

Bir otobüs ve uçak bileti satış platformu tarafından yapılan açıklamaya göre, tam kapanma açıklamasının ardından vatandaşlar, perşembe akşamki kısıtlamalar başlamadan yolculuklarını yapmak üzere seyahat bileti sitelerine akın etti. Seyahat kısıtlaması kararının açıklandığı ilk saniyelerde web sitesinde normalden 4 kat fazla ziyaretçi geldiği, açıklamayı takip eden 5. dakikada ise bu oranın 7 kata çıktığı belirtildi.

Şirket yetkilisi, birçok seyahat bileti sitesinin yoğunluğa dayanamayarak hizmet dışı kaldığını belirterek, "Kapasitemizin yüksek olması sayesinde hem web sitemiz, hem de mobil uygulamamız kanalıyla yolculara kesintisiz hizmet vermeye devam ediyoruz. Özellikle çarşamba akşamına yönelik bilet satışlarında daha şimdiden büyük yoğunluk yaşanıyor. Çağrı merkezimize gelen arama sayısı da pandemi öncesi dönemdeki en yoğun günlerin iki katı seviyesine ulaşmış durumda. Biz de ekip olarak gece vardiyasındaki kapasitemizi hızlı bir şekilde artırarak çağrılara kısa süre içinde cevap vermeye çalışıyoruz." dedi.

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