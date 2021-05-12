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Gündem Şevval Sam, Ekrem İmamoğlu'nun izinde! İsrail'siz kınama mesajı
Gündem

Şevval Sam, Ekrem İmamoğlu'nun izinde! İsrail'siz kınama mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçildikten kısa süre sonra belediyenin kasasından konser verdirdiği Şevval Sam, İmamoğlu gibi terör devleti İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadığı mesajında İsrail’in adını anmadı.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 14:03:00 - 2021-05-12 14:16:23
Şevval Sam, Ekrem İmamoğlu'nun izinde! İsrail'siz kınama mesajı

Terör devleti İsrail, her Ramazan ayında olduğu gibi bu sene de Filistinlilere yönelik saldrıılara başladı. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’daki Müslümanlara da müdahalede bulunan işgalci çetelerin bugüne kadarki saldırılarında aralarında çocukların da olduğu çok sayıda Filistinli şehit oldu.

Şevval Sam’dan İmamoğlu benzeri kınama

Terör devleti İsrail’in alçak saldırıları başta siyasetçiler, sanatçılar, sivili toplum kuruluşları olmak üzere toplumun büyük kesiminden büyük tepki topladı. Kimileri ise İsrail’in adını anmadan saldırıları kınamakla yetindi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Şevval Sam, geçtiğimiz günlerde katliamlara yönelik kınama mesajı yayınlayan ancak İsrail’in adını zikretmeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hatırlatan bir mesaj yayınladı. Kınama mesajında tıpkı İmamoğlu gibi İsrail’in adını anmayan Sam, “Katliam yapan İsrail’in adını zikretmediği mesajında, Zulmün ve merhametin dini dili ırkı cinsiyeti olmaz. Çocuklara hiç acımadan kıyan, tek kelimeyle “KÖTÜ”dür. Bunun da hiç bir açıklaması yoktur. Maalesef hala dünyanın her yerinde olduğu gibi #filistin ‘de de, insanlık ayıbı yaşanmaya devam ediyor.” dedi.

Belediye başkanı seçilir seçilmez Şevval Sam’a belediyenin kasasından konser verdiren İmamoğlu da 2 gün önce yayınladığı kınama mesajında, “Mübarek Ramazan ayında Kudüs’te yaşananlardan sonra Gazze’deki saldırıda aralarında çocukların da olduğu can kayıpları olduğu haberleri geliyor. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, saldırıları kınıyorum. Bölgeye barış ve huzurun hakim gelmesini diliyorum.” ifadelerini kullanarak İsrail’in adını anmamıştı.

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