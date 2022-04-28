Mübarek ramazan ayı 2 Nisan'da başladı. On bir ayın sultanına veda etmeye hazırlanırken pek çok kişi "Şevval ayı ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabını araştırıyor.

Şevval ayı ne zaman başlayacak hangi güne denk geliyor? Şevval ayı orucuna hangi gün başlanır?

Şevval ayı ramazan bayramının birinci günü yani 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Şevval ayı orucu tutmak isteyenler ise bayramda oruç tutmanın caiz olup olmadığını merak ediyor. Ramazan bayramının 1.günü oruç tutmak haramdır. Bayramın 2. ve 3.günleri ise oruç tutulabiliyor. Ancak din büyükleri bayram bittikten sonra 6 gün orucunun tutulmasını öneriyor.

Ramazan’dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 421, 422).

Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.